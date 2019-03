Finale Ligure, dal ministero 900 mila euro per gli interventi sulle scuole cittadine

Finale Ligure. Ammontano a 900 mila euro i fondi che il ministero ha assegnato al Comune di Finale Ligure e che saranno utilizzati per tre diversi interventi su due differenti plessi scolastici cittadini.

Spiega il sindaco Ugo Frascherelli: “Sono molto orgoglioso di questo traguardo, nato da una progettualità interna da parte degli uffici comunali. Ringrazio per questo il geometra Casanova ed il geometra Massaferro”.

Parlando degli interventi: “Circa 260 mila euro (a cui vanno aggiunti altri 30 mila euro stanziati da Comune) saranno destinati alla scuola elementare di via Brunenghi: qui verranno realizzati la sostituzione di tutti i serramenti del plesso e l’efficientamento energetico della struttura. Altri 600 mila euro circa saranno destinati ai progetti di rifacimento coperture dell’istituto alberghiero, lavori che saranno cofinanziati e gestiti dalla Provincia. Sempre all’alberghiero verrà rifatta la copertura di sede e succursale. Le altre risorse sono destinate a lavori che su immobili comunali di competenza della Provincia”.

Aggiunge l’assessore delegato Andrea Guzzi: “Si tratta di risorse legate alla linea di investimento ‘Scuola Sicura 201’. Abbiamo già individuato la ditta che si occuperà del cantiere, che avvieremo molto probabilmente (come è logico) durante la stagione estiva. A questo aggiungiamo anche i lavori, già affidati e prossimi ad iniziare, per la realizzazione della nuova caldaia. Insomma molte risorse per il plesso di via Brunenghi, che per il prossimo anno scolastico si vedrà rinnovato e di certo più efficientato da un punto di vista energetico”.