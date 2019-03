Finale Ligure, al via i lavori per i nuovi impianti di illuminazione dello stadio Borel

Finale Ligure. Ha un costo di 270 mila euro l’intervento per la sostituzione delle vecchie torri-faro dello stadio Borel di Finale lIgure.

“La consegna ufficiale del cantiere è di oggi – spiega il sindaco Ugo Frascherelli – Con la ditta, la direzione lavori e la Fbc Finale Calcio è stato fatto un sopralluogo per definire i dettagli dei lavori. Si inizierà con gli scavi, i pali ed i basamenti, necessari per le nuove torri. I lavori dureranno circa tre mesi e saranno gestiti con la massima collaborazione della società sportiva per evitare commistioni pericolose.”

“Un investimento che renderà la struttura maggiormente sicura e performante dal punto di vista della luminosità del campo – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Andrea Guzzi – Un’altra opera targata Frascherelli, finanziata lo scorso anno finalmente al via. L’amministrazione è sempre in attesa degli esiti del bando ministeriale ‘Periferie e Sport’, a cui ha partecipato per la riqualificazione di tribune e spogliatoi per un importo di circa 500 mila euro. Attendiamo il responso sperando di poter proseguire con l’azione di rinnovamento”.