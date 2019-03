Finale Ligure. “Un intervento necessario per la sicurezza stradale e non solo e che rientra nel piano di manutenzioni avviato da questa amministrazione comunale”. Così l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Finale Ligure, Andrea Guzzi, sul via all’intervento sul ponte del torrente Pora, in un tratto di via Aurelia.

Da oggi, infatti, sono iniziati i lavori di manutenzione al giunto dilatatore del ponte.

Foto 3 di 3





Si prevedono circa cinque giorni di lavoro, “fermo restando imprevisti ed inconvenienti”, con l’intervento che dovrebbe concludersi per la giornata di venerdì.

Per consentire l’azione manutentiva è prevista una viabilità a senso unico alternato nel tratto di Aurelia interessato dai lavori, o con una semaforo o con l’utilizzo di movieri per limitare disagi al traffico.

“L’intervento in notturna è stato escluso per la particolarità della lavorazione” conclude l’assessore ai lavori pubblici finalese.