Finale Ligure. Una delle attrattive culturali del nostro territorio come la Caverna delle Arene Candide sarà visitabile anche a livello virtuale, grazie ad un progetto culturale che vede uniti Comune di Finale, Soprintendenza e Museo Archeologico.

Le Arene Candide rappresentano il sito-principe della preistoria ligure e tra i più famosi in Europa, dove il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha investito da decenni ingenti risorse finanziarie per la ricerca, la tutela e la valorizzazione.

La Caverna delle Arene Candide, grande complesso ipogeo che si apre a 89 metri di quota sopra il livello del mare, all’interno del Promontorio della Caprazoppa che separa Finale Ligure da Borgio Verezzi. La caverna, scavata dalle acque nel calcare giurassico, prende il nome dalla duna di sabbia quarzosa (le “arene candide”) irrimediabilmente persa a causa di estesi lavori di cava ed estrazione, che fino agli anni ’20 del XX secolo si estendevano dalla riva del mare alle pendici della grotta.

La presentazione del “virtual tour” della Caverna delle Arene Candide, avvenuta questa mattina presso la sala consiliare del Comune, riveste particolare interesse per la comunicazione e la promozione di questo sito.

Si tratta, infatti, di una preziosa occasione di invito a scoprire in modo coinvolgente ed emozionale questo luogo fondamentale del patrimonio culturale in una fase che vede la Soprintendenza e il Comune di Finale Ligure impegnati in un’azione sinergica per giungere all’apertura definitiva al pubblico della Caverna.

Nel gennaio 2018 la Soprintendenza e il Comune hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per l’esercizio coordinato ed integrato delle attività di fruizione e promozione della Caverna delle Arene Candide.

La gestione del sito è stata attribuita al Comune di Finale Ligure, che sta ultimando il suo adeguamento alle esigenze della piena sicurezza dei visitatori con l’obiettivo di renderlo regolarmente fruibile a partire dalla prossima stagione estiva.

La realizzazione del virtual tour della Caverna delle Arene Candide ha richiesto, dal punto di vista operativo, un preventivo sopralluogo per identificare angolazioni e percorrenze, l’esecuzione vera e propria del medesimo mediante la realizzazione di immagini immersive a 360 gradi e la successiva e delicata fase di post-produzione demandata a software specialistici.

La navigazione avviene tramite frecce, all’interno dei tour virtuali realizzati e inseriti dentro le apposite schede in Google street view, usufruendo anche della piena compatibilità con i nuovi visori di realtà virtuali già presenti sul mercato. Come si risale al virtual tour? La ricerca e/o individuazione può avvenire con diverse modalità: tramite la scansione di un QR code; mediante la consultazione di portali e pagine web specifiche dove questi sia incorporato; a mezzo di Google risalendo alla scheda della struttura; l’utilizzo delle apps quali Google Street View e Google Maps; scrivendo direttamente nel proprio browser il link al virtual tour della struttura o luogo che vogliamo visitare.

QUI le info sul progetto.