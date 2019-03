Finale, ecco le nuove opere strategiche: strada di San Bernardino, via Brunenghi e fogne di San Donato

Finale Ligure. Giunta scoppiettante quella di ieri presso il Comune finalese, con due importanti delibere che delineano opere pubbliche di una certa importanza strategica per lo sviluppo cittadino.

“Due importanti interventi edilizi dai risvolti pubblici di enorme rilevanza – commenta Ugo Frascherelli – Entrambe le iniziative riguardano demolizioni di volumi incongrui presenti oggi sul territorio. In un caso demolizione con ricostruzione in sito (ex mavico in via Manie) nell altro un trasferimento di volume in altre zone della città, seguendo un iter urbanistico ancora embrionale ma con chiare idee per quel che riguarda le opere a scomputo”.

Nel dettaglio, 600 mila euro saranno destinati a due importanti opere: il nuovo sistema fognario in zona San Donato, con il tanto atteso collegamento alla fogna anche del Porto, ed un allargamento della strada di Manie in zone ora critiche con un recupero di storici percorsi comunali.

Un milione e 300 mila euro saranno invece destinati a tre opere: la nuova strada di collegamento San Bernardino/Final Pia (creando finalmente la seconda strada di accesso ed uscita al quartiere finalese), la valorizzazione dell’attuale sito delle ex acque minerali in Borgo, con giardini ed arredo urbano che valorizzino le mura storiche, ed infine un primo lotto di Via Brunenghi, ambizione dell’amministrazione per il prossimo mandato.

“Idee chiare sulle quali stiamo lavorando da tempo. Opere strategiche che serviranno ad un nuovo sviluppo della città che cercheremo di concretizzare nel prossimo mandato. Con queste delibere son state messe le basi per la programmazione futura in tema di opere” conclude Frascherelli.