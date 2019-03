Finale, cordolo spartitraffico tra via Giuria e la via Aurelia. Geremia: “Accolta una mia interpellanza”

Finale Ligure. “Ottimo lavoro svolto dalla polizia municipale per la sistemazione di un cordolo spartitraffico nella congiunzione tra via San Pietro e la via Aurelia”. Lo afferma il consigliere comunale di minoranza ed esponente della Lega di Finale Marinella Geremia.

“Per la sottoscritta una battaglia vinta, in quanto il 31 luglio del 2018 ho presentato un’interpellanza a riguardo chiedendone il posizionamento visto le continue e pericolose inversioni” spiega il consigliere.

“E sono contenta che l’amministrazione abbia accolto il mio suggerimento”.

“Un simile intervento sarebbe da eseguire dal Ponte di Ferro, lato Caprazoppa, dove avvengono spesso inversioni di marcia alquanto pericolose per la sicurezza stradale” conclude Marinella Geremia.