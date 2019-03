Finale, al Salone dell’Agroalimentare la famosa nutrizionista Carla Lertola

Finale Ligure. Da domani, venerdì 15 marzo, per tre giorni torna a Finalborgo l’evento enogastronomico più atteso della Liguria: il Salone dell’Agroalimentare Ligure, giunto alla sua XV edizione. La manifestazione nata quindici anni fa, dedicata alla promozione e valorizzazione dei prodotti tipici liguri, è patrocinata dalla Regione Liguria, Comune di Finale Ligure, Camera di Commercio Riviere di Liguria e dall’UPA.

Carla Lertona, famosa nutrizionista milanese di fama internazionale sarà la madrina della manifestazione. Oltre ad essere un medico, Carla è anche inserzionista su diversi giornali di Mondadori tra i quali, Star bene. Tante le novità in calendario per un Salone dell’Agroalimentare Ligure che si annuncia energico e molto ricco e che, come già gli altri anni, animerà l’affascinante Complesso Monumentale di Santa Caterina, unitamente alle piazze dell’intero borgo medievale, annoverato tra i più belli d’Italia.

Per il secondo anno consecutivo ci sarà la rassegna “Una cartolina dal Salone” che lancerà la linea grafica 2020 e valorizzerà i toni del blu per evidenziare il valore del Mar Ligure e della sua influenza nell’economia territoriale. Come di consueto l’importante manifestazione sarà caratterizzata da una ricca parte espositiva, che quest’anno vede un ampliamento finalizzato a valorizzare ulteriormente il comparto agroalimentare territoriale, e numerosi eventi collaterali di grande valore e richiamo, grazie anche a importanti personalità del mondo scientifico, enogastronomico, politico e della cultura che interverranno.

Il programma prevede l’apertura al pubblico nella giornata di venerdì 15 marzo dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Il Salone 2019 è dedicato alla giornata del Fiocchetto Lilla e tutti gli espositori saranno invitati ad indossare i Fiocchetto Lilla preparato dall’Associazione Il Bucaneve. La cerimonia di inaugurazione si svolgerà alle ore 16.00 con il consueto taglio del nastro a cura delle Autorità a cui seguirà un incontro presso la sala Capriate dedicato ai prodotti tipici dal titolo: I prodotti Eroici del territorio ligure, Interverrà l’Avv. Pier Paolo Giampellegrini, Commissario Straordinario Agenzia in Liguria della Regione Liguria. L’evento sarà intervallato da un Interludio Musicale a cura di Riccardo Zegna della scuola Pianistica Ateneum.

Il Salone dell’Agroalimentare Ligure quest’anno vede il grande ritorno del Pesto Corner con la presenza del Professor Virgilio Pronzati che comincerà la manifestazione con un corso per una cinquantina di allievi del Corso di tecnico delle trasformazioni agrarie AgeForm di Cuneo. Impareranno come si prepara il pesto genovese e i suoi segreti e chi meglio di Virgilio Pronzati potrà insegnare loro tutte le peculiarità delle salse liguri al mortaio?

L’edizione 2019 del Salone porrà l’accento sull’importanza della sana alimentazione per condurre una vita in salute e contrastare il problemi causati dai disturbi del comportamento alimentare DCA, valorizzando la giornata nazionale dei DCA (che cade il 15 di marzo)con un convegno dedicato.

Da venerdì 15 marzo a domenica 17 marzo sarà allestita una mostra fotografica dedicata alla giornata nazionale del Fiocchetto Lilla contro i disturbi del comportamento alimentare DGA dal titolo: “Il Corpo Racconta” a cura dei Alessandro Gimelli dell’Associazione Il Bucaneve, sempre l’Associazione il Bucaneve organizzerà nella giornata di sabato 16 marzo il Convegno dal titolo: “Prima di aprire bocca”.

Il convegno prevede la partecipazione delle Autorità locali e regionali per i saluti iniziali, saranno presenti il Sindaco di Finale Ligure Ugo Frascarelli, l’Assessore alla Sanità Regione Liguria Sonia Viale, Angelo Vaccarezza Presidente del Gruppo Consiliare Forza Italia in Regione Liguria a cui seguiranno gli interventi Quale Clinica per i disturbi dell’alimentazione? A cura di Carlo Vittorio Valenti, Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenza; Prima di Aprire Bocca Leonardo Mendolicchio, Direttore Sanitario Villa Miralago, alle 14.30 è previsto il contributo di Ananke Savona – Genova: l’Equipe Multidisciplinare sul territorio Ananke Savona-Genova ed a seguire Il Corpo racconta a cura di Stefania Lanaro, Fisioterapista-Psicomotricista-Psicologa e Alessandro Gimelli, Fotografo educatore. Al termine del pomeriggio ci sarà la performance Poesie, Parole, Immagini, Creazioni, a cura di Marta Canepa, Anna Franceri, Alessandro Gimelli e Davide Sciolti