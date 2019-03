Finale Ligure. Numerosissime persone hanno sostenuto la raccolta alimentare, organizzata nella giornata di sabato 2 marzo, alla Coop di Finale Ligure, dal Leo Club Finale Ligure, associazione di volontariato di cui fanno parte giovani, che dedicano parte del loro tempo libero alla solidarietà. Ed é proprio la solidarietà che ha mosso la comunità finalese ad adoperarsi per una nobilissima causa.

“Donare parte della propria spesa a chi si trova in difficoltà significa compiere un gesto altruistico, di sostegno verso l’Altro, di reciproco aiuto. L’identità di fini, in questo caso rispondere a un bisogno reale e concreto quale è l’essere senza cibo, ha fatto sì di raggiungere un risultato inaspettato. Sono stati ben 530 i chili di generi alimentari raccolti, tra pasta, riso, sughi, alimenti per la prima infanzia, olio, latte, farina, scatolame e tanto altro ancora” hanno fatto sapere dal Leo Club di Finale.

L’associazione di volontariato giovanile ha consegnato gli alimenti all’associazione San Vincenzo De Paoli, che provvederà a distribuire il cibo tra le persone che assiste.

“È doveroso ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto la raccolta alimentare, i volontari Leo, Il Dott. Viglizzo e non da ultimo la signora Teresa Noto, socia Coop, che dandoci fiducia ha aiutato la realizzazione, per il secondo anno consecutivo, della colletta” il commento del presidente del Leo Club Finale Ligure-Loano-Pietra Ligure Host Marco Lenzi.