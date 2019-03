Finale 2019, annuncio e presentazione del sindaco Frascherelli “solo a fine mandato”

Finale Ligure. Alla scadenza della presentazione delle liste avverrà l’annuncio ufficiale sulla ricandidatura a sindaco di Finale Ligure di Ugo Frascherelli. Il primo cittadino finalese da tempo ha dichiarato di volersi ripresentare per un secondo mandato amministrativo alla guida del Comune finalese, tuttavia la decisione è quella di aspettare la fine naturale del percorso iniziato con la vittoria nel 2014.

Strategia o no, questo è quanto trapelato dagli ambienti vicini al sindaco finalese, che vuole proseguire la sua attività amministrativa per poi lanciarsi nel rush finale della campagna elettorale per tentare il bis. I suoi avversari, Pier Paolo Cervone, Maria Gabriella Tripepi, Massimo Gualberti e Tiziana Cileto hanno da tempo presentato la loro candidatura e iniziato il tour elettorale con incontri e altre iniziative aperte alla cittadinanza.

In questo mese il sindaco vuole completare alcune atti e avviare alcune opere, oltre a mettere a punto programma e i nomi della lista, tra conferme dell’attuale giunta comunale (in primis gli assessori Guzzi, Casanova, Venerucci e Brichetto) e possibili new entry nella squadra a sostegno del primo cittadino finalese.

Se nel 2014, grazie al sostegno del Pd e all’effetto Renzi si era maturata una vittoria al di là di ogni previsione, questa volta l’election day (europee ed amministrative) potrebbero giocare a sfavore (favorendo Gualberti per il traino-Lega): anche per questo si punterà su componenti civiche slegate dai partiti, fermo restando il sostegno incondizionato da parte del partito Democratico. Per questo l’assessore Guzzi ha lanciato nei mesi scorsi il gruppo civico “Obiettivo Finale”, di area moderata e centrista, così come l’assessore Claudio Casanova riconfermerà il suo gruppo “Direzione Unica Finale” (di cui fanno parte i consiglieri Fabrizio Lena, Marilena Rosa e Deborah Rotelli), quindi tre compagini pronte alla battaglia per confermare il sindaco Frascherelli.

Non una sfida semplice per il sindaco uscente, in un quadro politico-amministrativo assai difficile e intricato, con la vittoria per l’uno o per l’altro contendente che potrebbe essere decisa solo per una manciata di voti.