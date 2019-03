Albenga. Si è svolta con successo nella giornata di sabato 30 marzo 2019 la Fiera delle idee a Treviso in coda al meeting europeo per il progetto New Pilgrim Age di cui Albenga è partner.

New Pilgrim Age è il progetto che sta sviluppando azioni e attività coordinate a livello comunitario per la valorizzazione dell’eredità culturale di San Martino. L’amministrazione Cangiano dopo essere riuscita ad aggiudicarsi il bando europeo e un forte finanziamento è infatti riuscita a inserirsi nel crescente circuito ufficiale dei cammini europei.

Foto 3 di 3





Tramite un percorso di condivisione e confronto attivo tra stakeholder, amministrazione, istituti culturali e associazioni sono già numerosi gli obiettivi raggiunti tra cui l’elaborazione di una local vision, specifiche gap analysis e concorsi di idee. Il meeting di Treviso organizzato dall’Unpli Veneto ha definito le pilot actions e determinato le fasi di elaborazione della roadmap di lunga visione che costituirà uno dei lasciti più importanti del progetto. Il complesso sistema delle pilot actions messo in campo da Albenga è stato molto apprezzato e molte persone hanno preso contatto con Sergio Giusto e Riccardo Badino, rappresentanti degli idea holder di Albenga.

Anche grazie a un percorso di giochi per bambini è stato ricreato all’interno della Camera di commercio di Treviso il percorso del cammino di San Martino. Un pubblico appassionato e partecipe ha interagito con lo stand di Albenga, indubbiamente tra i più apprezzati.

Il sistema di pilot actions per il comune di Albenga prevede un’unica strategia che però si sviluppa tramite idee collegate ma insistenti su diverse aree di valorizzazione; nello specifico l’associazione culturale Il giardino letterario grazie al noto artista Sergio Giusto che affronterà l’impresa di effettuare a piedi la via di San Martino incontrando e scambiando tipicità di Albenga con i partner europei in un’ottica di cooperazione internazionale.

Nel frattempo l’istituto di studi Liguri collezionerà selezionandoli e ordinandoli tutti i documenti relazionabili a San Martino su Albenga e dintorni. Contestualmente Acli Savona in collaborazione con il prof Riccardo Badino, dirigente scolastico in pensione e presidente di Palazzo Oddo, prepareranno giochi, iniziative di scambio e coinvolgimento per le scuole.

Alla conferenza di Treviso si è espresso su Albenga lo stesso presidente della Via Sancti Martini ricordando “l’importanza storica e documentata del Santo presso l’isola Gallinara”. Il prossimo meeting sarà in Croazia a fine ottobre mentre è imminente l’impresa di Sergio Giusto che rappresenterà tutta la città.