Fiamme in una abitazione nell’entroterra di Varazze, intervento dei vigili del fuoco

Varazze. Due stanze andate gravemente danneggiate dalle fiamme, per fortuna nessuna persona rimasta ferita o intossicata.

E’ il bilancio di un incendio divampato nella tarda mattinata di oggi in una abitazione a Piani d’Invrea, nell’immediato entroterra di Varazze.

Il rogo si è originato intorno alle 12 e 30, per cause ancora in via di accertamento: solo il rapido intervento dei vigili del fuoco del distaccamento varazzino ha evitato il peggio, con l’incendio che è stato spento prima che potesse arrecare danni ulteriori.

Fortunatamente, al momento delle fiamme, nessuno degli abitanti della villetta colpita dalle fiamme era presente. E’ stato il fumo visto fuoriuscire dalla casa a far scattare l’allarme con il successivo arrivo dei pompieri.

Restano ancora da appurare le cause esatte che hanno determinato il rogo.