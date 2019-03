Celle Ligure. Il Celle Varazze è in Serie C. Le ragazze allenate da Enrico Lamballi hanno conquistato la certezza della promozione questa sera, vincendo la sfida contro la Arredamenti Anfossi di Diano Marina. Il successo in tre set coinsegna la matematica certezza del primo posto nel girone A di Serie D, che significa promozione diretta senza passare dai playoff.

La promozione giunge al termine di un campionato di Serie D quasi perfetto. Dopo una sconfitta nel girone d’andata contro Sanremo – la grande rivale del campionato, vicinissima fino alla sfida del ritorno – Celle Varazze ha inanellato un ruolino quasi immacolato, con un solo rallentamento nella gara chiusa al tie break contro la Bordivolley. La stagione ’18/’19 è anche la rivincita della sconfitta in gara 3 ai playoff dello scorso anno, un sogno interrotto a un passo dal realizzarsi. Ma è una storia del passato.

Per Sanremo, comunque vincente questa sera, ci sarà la trafila dei playoff. Se le due vincitrici dei girono di Serie D hanno il posto assicurato in Serie C, le altre dovranno attendere le sfide incrociate. E sperare. Il numero totale di promozioni, infatti, dipende dalle retrocessioni dalla Serie B2. Le prossime settimane saranno decisive.

“Una bella partita, ma soprattutto una grande stagione – ha commentato Enrico Lamballi per ivg.it a gara appena conclusa – siamo stati i migliori, come dice la classifica. Abbiamo perso una partita in tutto l’anno, in casa quasi perfette: le ragazze sono state fantastiche e si meritano la promozione”. Ha aiutato anche il tifo, con un palasport che ha radunato tutti i supporter della squadra.

“È stato un campionato bellissimo – sottolinea Sara Quattrone, capitano del Celle Varazze, strappata dai festeggiamenti – è andato tutto molto bene: abbiamo vinto le partite che servivano e ce lo meritavamo dall’anno scorso. È un po’ una rivincita“. Chiaro il riferimento alla tripla sfida finale contro Cogoleto, lasciata alle rivali per un soffio. Ragazze in festa con tutto il team e il nutrito gruppo di tifosi, dunque, ma concentrate sugli obiettivi: “non stiamo ancora pensando alla prossima stagione, c’è da finire ancora questo campionato – spiega Sara, riferendosi all’ultima gara del prossimo weekend – aspettiamo ancora due settimane per quello”. La Serie C dietro l’angolo non è più un sogno, ma un futuro costruito da consolidare nei prossimi mesi, affinché duri il più possibile.

Foto Asd Celle Varazze volley.