Savona oggi celebra la festa patronale per il 483° anniversario della prima apparizione della Madonna di Misericordia al santuario. Come da tradizione in ogni 18 marzo, alle 7, la processione votiva è partita da piazza duomo e ora si snoderà, attraverso il centro, Lavagnola e poi lungo la provinciale che affianca il Letimbro, fino al santuario.

Al corteo sacro, guidato da monsignor Marino, parteciperanno il clero diocesano, autorità civili e militari, le confraternite e ovviamente migliaia e migliaia di fedeli che ogni anno non rinunciano all’appuntamento con la ricorrenza dell’apparizione mariana. La processione, aperta quest’anno dal crocifisso della confraternita del Cristo Risorto di Savona, sarà animata da un rosario della misericordia curato dall’ufficio liturgico diocesano e arriverà in piazza della basilica intorno alle 9.

di 26 Galleria fotografica Savona, la processione del 18 marzo









Qui, tempo permettendo, alle 9.30 sarà celebrata la messa principale della festa: il pontificale presieduto dal vescovo con i canti del grande gruppo vocale, diretto da padre Piergiorgio Ladone e dal maestro Paolo Venturino, che raduna numerose corali diocesane, specie quelle cittadine. Sarà garantito, a cura dell’ufficio liturgico e delle confraternite, un servizio per la distribuzione delle comunioni sia all’aperto sia nella basilica in caso di maltempo.

Le altre messe di oggi al santuario per ricordare l’apparizione al beato Botta del 1536 saranno celebrate nei seguenti orari: 11,30 e 17,30; mentre il rosario inizierà alle 15 sino ai vespri delle 16,45. Per tutta la giornata in basilica saranno disponibili sacerdoti per le confessioni. Non mancheranno ovviamente iniziative solidali, culturali e musicali: sempre oggi alle 16 concerto-intrattenimento dei gruppi cameristici della banda Forzano e pesche di beneficenza nei palazzi delle Azzarie (associazione Partilhar) e nell’ex locanda (Auser).

In serata, alle 21, concerto della banda Forzano al completo, diretta dal maestro Igor Barra, con i cori “Manzino” e “Ino Minì” delle Accademie teresiane di Savona e Arenzano nella chiesa di san Giovanni Battista a Savona. Infine le Opere Sociali Nostra Signora di Misericordia apriranno alle visite il Museo del Santuario.