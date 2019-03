Savona. “Ritrovare una convivenza civile oggi così frammentata e lacerata, dobbiamo rendere grazie al Signore perchè in Maria ha manifestato la sua Misericordia, un insegnamento per operare al meglio nel nostro vivere quotidiano”. E’ il messaggio lanciato oggi dal vescovo della Diocesi di Savona Mons. Calogero Marino durante l’omelia della Santa Messa in occasione della tradizionale Festa patronale, preceduta dalla processione fino al Santuario che ha radunato anche quest’anno migliaia di fedeli.

Dunque convivenza civile, “anche perchè la vita cristiana non è slegata dalla concretezza di tutti i giorni, serve recuperare una condivisione comune delle cose e dello spirito” ha aggiunto il vescovo Marino.

“Ritroviamo passione per l’impegno quotidiano, come ad esempio nei movimenti e nelle associazioni. D’altronde la vocazione dei laici è fare la volontà di Dio occupandosi delle cose terrene”.

Non sono mancati riferimenti alla politica nel discorso del vescovo savonese, “politica intesa come bene comune che tutti dobbiamo perseguire” ha sottolineato. “La politica non è scontro, ma dialogo e amicizia civica nel segno di una benedizione possibile, non di una paura che ci porta ad accusare i migranti di tutto e il contrario di tutto…”.

“Oggi amore e servizio al bene comune sembrano parole vuote, eppure c’è stato un passato in cui avevano un valore, come nel periodo del Doopoguerra con i suoi protagonisti (cit. Moro e Fanfani). Il Signore possa consegnarci dei politici miti: la mitezza è segno di invincibilità, come quella del Signore sulla Croce” ha evidenziato ancora il vescovo. “Basta paure, basta odio”, il suo messaggio ai fedeli e ai presenti.

E con diretto riferimento alle prossime elezioni europee: “Siano il recupero del sogno europeo: lo stesso Papa Francesco auspica un nuovo Umanesimo inclusivo e ospitale. La mia idea di Chiesa è che non sia chiusa in ambienti dove si parla sempre e solo tra di noi, ma aperta alla società, alle persone, ai giovani…”.

Tra i momenti più toccanti della cerimonia il consueto lancio di palloncini in cielo contenenti le preghiere scritte dai bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria del savonese.

Al termine della Santa Messa sarà consegnata al vescovo Marino una nuova formella, la tredicesima, per la Parete delle Confraternite che si trova presso la cripta della Basilica, luogo della prima apparizione mariana nel 1536. A portarla, come atto di devozione in quello che ormai da anni è il Santuario nazionale delle confraternite, saranno i sodalizi della Lombardia. La piastrella è realizzata con il marmo della cava della Fabbrica del Duomo e raffigura la stessa Cattedrale milanese e un ostensorio ambrosiano. Sarà presente alla celebrazione una rappresentanza delle confraternite milanesi, che la domenica seguente parteciperanno numerose alla Messa delle 11. Nella formella è rappresentata anche un’ape, simbolo dell’amicizia, tema trattato dal vescovo Marino nel corso della sua omelia.