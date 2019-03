Festa patronale a Savona: date e orari di apertura del Museo del Santuario

Savona. In occasione della Festa patronale il museo del Santuario sarà aperto il 17 marzo dalle 15 alle 22 e il 18 marzo dalle 9 alle 18, il costo del biglietto di ingresso sarà di 2 euro ed include una spiegazione introduttiva alla collezione.

Promuovere ed agevolare la fruizione del Museo del Santuario; questo è l’obiettivo dell’ A.S.P Opere Sociali Nostra Signora di Misericordia che, anche in collaborazione con la Cooperativa Coedis, ha predisposto un programma di eventi e aperture legate al calendario liturgico, concertato con diverse realtà che operano attivamente alla promozione del territorio, tra gli altri il Priorato diocesano delle confraternite, il FAI e l’Associazione Amici del Patrimonio Ecclesiastico.

La promozione sarà effettuata attraverso l’invio a parrocchie, santuari, confraternite ed associazioni della Liguria e del Nord Italia, di una proposta di pellegrinaggio che potrà essere articolato in mezza giornata con visita al Museo e al Laboratorio dei tessili di Palazzo Azzarie, oppure in una giornata intera, includendo la visita pomeridiana al Complesso della Cattedrale. Sarà aperto un profilo Twitter per presentare tutte le attività e i progetti del Museo.

Sono già previsti due eventi, in collaborazione con il FAI – Delegazione di Savona -, il primo dal titolo “Musica di affreschi ritrovati” si svolgerà il 13 aprile alle 16.00 e proporrà una lezione dimostrativa del maestro Graziano Interbartolo alla scoperta dell’organo del Santuario realizzato dalla ditta Malvestio, a cui seguirà una visita all’affresco “Gloria di Angeli” di Eso Peluzzi collocato nell’abside. Ci si sposterà poi al Museo dove, dopo la visita della collezione, sarà possibile per chi lo desidera degustare vini e prodotti tipici presso alcuni locali che hanno aderito all’iniziativa. Il secondo appuntamento, probabilmente dopo l’estate, sarà una giornata tra trekking e arte.

A maggio, in occasione del mese mariano e a settembre, mese in cui si celebra la Natività di Maria, il museo sarà aperto tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.