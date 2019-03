Regione. In occasione della Festa della Donna, il presidente della Regione Giovanni Toti ha consegnato le mimose alle dipendenti regionali in via Fieschi.

La vicepresidente e assessore alla sanità Sonia Viale si è recata alla breast unit dell’ospedale Villa Scassi. L’assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti al Salone Orientamenti alla Spezia. L’assessore al turismo e ai trasporti Gianni Berrino ha offerto le mimose all’ufficio del turismo di Sanremo.

L’assessore alle pari opportunità Ilaria Cavo nella scuola del piccolo Samuele deceduto nel crollo di Ponte Morandi, a Campomorone. L’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone nella sede della protezione civile.

L’assessore ai parchi Stefano Mai ha distribuito le mimose a Santa Margherita Ligure. L’assessore alle politiche abitative Marco Scajola era a Genova San Biagio, quartiere dove sono stati assegnati i primi alloggi agli sfollati del Ponte Morandi.