Alassio. Dopo l’annuncio del concerto di Antonello Venditti, in tour per il quarantennale di “Sotto il segno dei pesci”, che si terrà ad Alassio il 20 agosto, un vero e proprio talento musicale dedicato ai più giovani è pronto a “sbarcare” al Porto Luca Ferrari di Alassio. Si tratta di Federica Carta che con il suo “Pop Corn Tour” il 22 agosto sarà nella città del Muretto.

Federica Carta non sarà l’unica artista sul palco in riva al mare, ma per conoscere chi sarà l’altro protagonista della stessa serata, bisognerà attendere l’arrivo dell’estate quando l’organizzazione annuncerà la grande sorpresa.

Federica Carta, che proviene dalla scuola di “Amici” di Maria De Filippi, è stata una delle rivelazioni del recente Festival della Canzone Italiana di Sanremo in coppia con Shade con il brano “Senza farlo apposta”, già disco d’oro a un mese dalla kermesse canora.

Federica è amatissima dai giovanissimi per il suo carattere esuberante e per una voce che fa di lei indubbiamente una delle migliori cantanti emergenti del panorama musicale italiano.

Il Riviera Music Festival, dunque, si conferma ancora una volta come una manifestazione studiata per accontentare un po’ tutti i gusti musicali e le varie fasce di età.

I biglietti per il concerto saranno disponibili online sul circuito Ticket One con la formula Early Tickets (quindi scontati) da giovedì 21 marzo alle ore 14.00 fino al 1 giugno, al costo di Euro 13,00 oltre ai diritti di prevendita.

“Tre saranno gli spettacoli musicali del Riviera Music Festival 2019 che si svolgeranno nella splendida cornice del Porto Luca Ferrari di Alassio; oltre ad Antonello Venditti il 20 agosto e Federica Carta il 22 agosto, chi sarà a completare il “tris d’assi” ed occupare la casella lasciata libera per il 21 agosto di questa edizione che si annuncia straordinaria?” dicono gli organizzatori.

Il Riviera Music Festival è organizzato dalla società DallaParteDellaMusica Srls con il patrocinio ed il contributo del Comune di Alassio in collaborazione con Marina di Alassio Spa, Ge.S.Co Srl, Strobe Srl e con il sostegno di tutte le associazioni di categoria della città.

BIOGRAFIA FEDERICA CARTA

Federica Carta, cantautrice, ha 19 anni e vive a Roma. È stata finalista del programma televisivo “Amici 2017”. Ha studiato canto e pianoforte dall’età di nove anni e da poco si è appassionata anche al Cajòn (percussione di origine peruviana).

Attualmente Federica conduce “TOP MUSIC” il nuovo programma sulle classifiche musicali di Rai Gulp in collaborazione con FIMI/GFK. A dicembre 2016 è stato pubblicato in esclusiva su iTunes il suo primo inedito “Attraversando gli anni” che ha raggiunto il terzo posto della classifica dei singoli più venduti. A febbraio 2017 esce il brano “Ti avrei voluto dire”, certificato disco di platino.

Il 19 maggio 2017 è uscito il suo primo album dal titolo “Federica” certificato disco di platino. L’album risulta il ventiquattresimo album più venduto in Italia durante l’anno. Dopotutto, il primo singolo estratto dall’album, viene certificato disco d’oro.

Il 17 novembre 2017, Federica duetta con Shade sul brano Irraggiungibile. Il singolo viene certificato triplo disco di platino per aver venduto più di 150.000 copie.

Il 1° febbraio 2018 esce il singolo, di cui è anche autrice, Molto più di un film, che entra in classifica iTunes al secondo posto, e che anticipa il secondo album Molto più di un film.

Sempre nel 2018 ha collaborato con Disney Channel Italia per la nuova serie tv Penny On M.A.R.S., interpretando insieme alla protagonista Olivia-Mai Barret il brano “Rain and Shine – Ci Sarò Ci Sarai”. A giugno 2018 pubblica il libro “Mai così Felice”.

In coppia con i La Rua e Shade, si esibisce sul palco dei Wind Music Awards 2018 – rispettivamente con i brani “Sull’orlo di una crisi d’amore” e “Irraggiungibile”.

Nello stesso anno viene scelta per aprire alcuni concerti di Laura Pausini rispettivamente a Rimini, Verona, Eboli e Roma. Il 14 dicembre 2018 viene pubblicato sulle piattaforme digitali il suo nuovo singolo “Mondovisione”. Il brano farà parte della colonna sonora del nuovo film di Paola Cortellesi, “La befana vien di notte”. Il 21 dicembre è stata annunciata la sua partecipazione a Sanremo 2019 in duetto con Shade con il brano “Senza Farlo Apposta”.

Il 24 gennaio è stato annunciata l’uscita di “Popcorn”, il suo nuovo progetto, pubblicato per la Island Records/Universal Music Group il 15 febbraio. “POPCORN” contiene sette tracce, incluse “Senza Farlo Apposta” brano presentato con Shade al 69° Festival di Sanremo, “Mondovisione” (colonna sonora La Befana Vien Di Notte), “Dove Sei” (new version –dall’album “Molto più di un film”), più quattro brani inediti.“