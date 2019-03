Finale Ligure. Dopo il blitz di ieri dei carabinieri nelle ex aree Piaggio a Finale Ligure stretta del Comune e del sindaco Ugo Frascherelli che questa mattina ha firmato una ordinanza per la bonifica e la pulizia dell’ex sito industriale, ormai da tempo in stato di abbandono e degrado.

Il provvedimento varato dall’amministrazione Frascherelli impone alla Finalmare spa la bonifica di tutta la porzione dell’ex area industriale posta a lato mare di via Rinaldo Piaggio, rimuovendo in particolare tutti i rifiuti e residui organici presenti, nonché i vetri sparsi a terra e altri oggetti ritenuti pericolosi, entro dieci giorni decorrenti dalla notifica della presente ordinanza.

Inoltre, l’ordinanza dispone di porre in essere sistemi di protezione efficaci lungo tutto il perimetro dell’ex complesso industriale, per impedire l’ingresso di persone, entro trenta giorni dalla notifica di questo provvedimento.

Il dispositivo di protezione prescelto dovrà essere illustrato ai funzionari di polizia municipale, incaricati di verificare il rispetto dell’ordinanza e delle stesse tempistiche di attuazione delle misure imposte.

Nell’ordinanza è specificato che la proprietà della struttura ha l’obbligo di verificare la perfetta efficienza dei dispositivi che impediscono l’accesso, così come la tutela e la manutenzione delle aree.

L’accesso all’ex area industriale, nonché ai ruderi di immobili presenti all’interno, è possibile sui quattro lati del perimetro grazie ad una serie di manomissioni realizzate sui cancelli di accesso, ovvero nelle recinzioni che appaiono in cattivo stato di manutenzione.

Negli ultimi tempi, oltre al blitz di ieri, non sono mancati interventi da parte della polizia locali, per soggetti identificati all’interno dell’ex area industriale sono stati poi sorpresi a bivaccare presso le aree pubbliche.

“Una situazione insostenibile e pericolosa” afferma il sindaco Ugo Frascherelli, che ora impone alla Finalmare spa interventi e azioni strutturali di messa in sicurezza, anche in prospettiva di un possibile riutilizzo delle ex aree industriali.