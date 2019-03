Espulso dall’Italia nel 2016, non doveva tornare per 5 anni ma ieri era ad Alassio: arrestato

Alassio. Nel 2016 era stato espulso dal territorio italiano per cinque anni, ma ieri pomeriggio è stato sorpreso dai carabinieri di Alassio nella zona della stazione ferroviaria. Per questo un albanese di 40 anni è finito in manette.

A tradirlo è stato il suo atteggiamento sospetto che non è passato inosservato agli occhi dei militari che, di conseguenza, hanno deciso di fermarlo per un controllo.

Dalle verifiche è emerso che l’albanese era stato appunto espulso nel 2016 ed, evidentemente, aveva fatto ritorno clandestinamente in Italia.