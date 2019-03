Escursionismo, in Liguria 58 nuovi percorsi per 262 nuovi chilometri di sentieri

Regione. È stata approvata dalla giunta regionale la modifica della carta inventario regionale dei percorsi escursionistici della Liguria con l’inserimento di 58 nuovi percorsi.

“I percorsi riguardano i Comuni di Mele, Molini di Triora, Piana Crixia, Pornassio, Santo Stefano d’Aveto, Sesta Godano, Triora, Riomaggiore e Zignago – spiega l’assessore allo sviluppo dell’entroterra, Stefano Mai – Sono molto soddisfatto perché di anno in anno riusciamo a incrementare in maniera costante i percorsi, con quelli di oggi arriviamo a 651, con un aumento dell’11,3 per cento per un totale di 4.047 chilometri. Questo dimostra un’attenzione importante all’entroterra e alla natura”.

Per l’assessore Mai, l’aumento dei percorsi coincide con un mantenimento del territorio e con il rilancio economico del turismo da escursionismo. “Si tratta di 262 chilometri di percorsi che rappresentano un segnale chiaro. La presenza dell’uomo è l’unico vero modo di mantenere il nostro territorio in sicurezza e al contempo il volano per il rilancio economico. Il turismo da escursionismo è in crescita in tutto il mondo e la Liguria rappresenta un eccellenza globale. Con la variazione di oggi i percorsi aumentano di più dell’undici percento. Si tratta di un dato importantissimo”.

Come spiega l’assessore Mai, la Liguria può offrire un insieme di attrattive che la rendono unica: “L’escursionismo nella nostra regione può godere di paesaggi splendidi, natura incontaminata, una ricchezza enorme in termini di biodiversità, ma anche buon cibo, prodotti genuini e una grande ricchezza storica. La sentieristica rappresenta un punto centrale su cui continueremo a puntare con decisione”.