Enduro a Villanova, il consigliere Braghin: “Gara riuscita perfettamente”

Villanova d’Albenga, domenica 24 marzo, ha ospitato il campionato italiano Major di Enduro.

Marco Braghin, consigliere delegato allo sport, eventi, manifestazioni del Comune, commenta: “Domenica è stata una bellissima giornata di sport e di enduro, grazie alla perfetta riuscita della gara di campionato italiano enduro major, magistralmente organizzata dal Moto Club Alassio. Per tutto il fine settimana Villanova d’Albenga è stata ‘invasa’ da trecento piloti, dai loro tecnici e dai loro accompagnatori che hanno fatto il tutto esaurito non solo nel parco chiuso, ma anche nei ristoranti, bar e bed & breakfast”.

“Io voglio ringraziare tutto lo staff del Moto Club Alassio – prosegue -, per l’enorme impegno profuso per la perfetta riuscita di questa gara. Ho personalmente seguito l’organizzazione insieme al presidente del Moto Club Alassio Mimmo Giancone ed i membri dello staff, sono stati davvero in tanti ad aver lavorato per mesi nello scegliere, pulire e tracciare i sentieri, per metterli in sicurezza, per trovare il tracciato ideale della prova cronometrata in linea e per dare la migliore conformazione al pistino di Fausto, dove si è tenuta la prova cronometrata ‘cross test’. In tanti hanno dedicato all’organizzazione innumerevoli ore, togliendo tempo al loro lavoro, alle loro famiglie ed al loro tempo libero, con grandissimo entusiasmo, questa è vera passione!”.

“Mi scuso con coloro i quali hanno subito qualche disagio, ma questa è stata un’altra bella occasione per far conoscere la nostra splendida città, che nel fine settimana ha affascinato centinaia di persone” conclude Marco Braghin.