Elezioni europee, Gianni Berrino candidato per Fratelli d’Italia

Regione. L’assessore regionale Gianni Berrino sarà candidato alle elezioni europee tra le fila di Fratelli d’Italia. Ad annunciarlo è il coordinatore regionale del patito Massimiliano Iacobucci.

“Abbiamo appena avuto notizia da Roma che la nostra presidente Giorgia Meloni ha accettato con entusiasmo la candidatura di Gianni Berrino alle elezioni europee del prossimo maggio 2019 – spiega – Ringrazio quindi Gianni per la sua generosa disponibilità e la nostra Giorgia Meloni per la fiducia riposta in uno dei nostri migliori dirigenti e amministratori”.

“Con Gianni candidato rappresenteremo al meglio Fratelli d’Italia, la coerenza, l’onestà e i valori della destra italiana. Personalmente sono orgoglioso di aver proposto per tale importante competizione Gianni Berrino perché a lui mi lega una profonda amicizia costruita nei tanti anni di militanza politica e supportata da una inscalfibile stima”.