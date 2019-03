Edizione Vinitaly 2019: l’Enoteca Regionale della Liguria lancia il bicchiere intelligente

In questa 53esima edizione di Vinitaly, in scena dal 7 al 10 aprile 2019, Enoteca Regionale della Liguria​ conferma, per il secondo anno consecutivo, la collaborazione con​ MEMORvINO​, sistema di degustazione tracciata che quest’anno adotterà anche Rete d’Impresa Vite in Riviera.

Le degustazioni avverranno negli stand della “Liguria del vino” (Padiglione 12, Stand A4–B4e D4), e chi vorrà partecipare all’assaggio dovrà registrarsi al banco degustazione di Enoteca e di Vite in Riviera, comunicando i propri dati (nome, cognome, mail) e ricevendo in cambio dal produttore/sommelier dietro il banco, un bicchiere “intelligente”, dotato cioè di un piccolo bollino che identificherà il suo proprietario a ogni assaggio: sarà sufficiente passare il calice sul MEMORvINO – un piccolo apparecchio elettronico posto sul ​tavolo di degustazione​ – e scegliere, di volta in volta, il vino ligure da degustare, selezionandolo dall’elenco dei vini in fiera.

A fine evento​, ai produttori verrà fornito un ​database estremamente profilato​, relativo a “chi ha bevuto cosa” mentre ai visitatori verranno inviate le​ schede tecniche di tutti i vini degustati, comprensive dei​ riferimenti dettagliati dei produttori​.

​”MEMORvINO è un’occasione unica per produttori e consumatori, un modo per mantenere in contatto questi due mondi anche dopo il Vinitaly – ha dichiarato Marco Rezzano, presidente di Enoteca ligure – un servizio prezioso per Enoteca a fini statistici, perché ci consentirà di approfondire le scelte personali, di abbinare tipologie di vino a ogni target e mettere in atto, con i produttori, strategie commerciali».

Il programma di partecipazione di Enoteca ligure e Vite in Riviera a Vinitaly 2019 verrà illustrato durante la conferenza stampa di lunedì 1 aprile alle ore 12.00 presso la Sala della Trasparenza a Genova. Saranno presenti anche Giovanni Toti, presidente di Regione Liguria, e Stefano Mai, assessore regionale all’agricoltura.