Vado Ligure. Pokerissimo per il Vado al Ferruccio Chittolina. Domenica pomeriggio i rossoblù si sono imposti per 5-0 contro i genovesi dell’Angelo Baiardo e in virtù di questo risultato rimangono a 5 lunghezze di distanza dalla capolista Rivarolese, che domenica prossima sarà ospite proprio dei vadesi.

Partenza a razzo per i padroni di casa, che pressano alto gli avversari alla ricerca del vantaggio. Così, il gol che sblocca il punteggio, arriva al 17°: Marmiroli pesca in area Capra che, di sinistro, trafigge Valenti. I rossoblù insistono e, dopo appena 1′, trovano il raddoppio: assist di Capra per Donaggio che scarica un gran destro alle spalle del portiere. Al 37°, invece, ecco il tris: cross basso di Gallo dalla sinistra per D’Antoni che in spaccata, da pochi passi, infila il 3-0.

Nella ripresa, all’11°, sugli sviluppi di un corner, il Vado va di nuovo vicino al gol, ma il colpo di testa di Capra esce di pochissimo sopra la traversa. Tuttavia, la quarta rete è rimandata di pochi minuti: al 18°, dalla corsia di destra, Dagnino centra per la testa di D’Antoni che, in tuffo, firma il poker. Il definitivo 5-0, invece, è messo a segno al 39° da Donaggio che, da distanza ravvicinata, insacca un preciso assist di Gallo.

Il tabellino della partita valevole per il 24° turno:

Vado – Angelo Baiardo 5-0 (p.t. 2-0)

Vado: Illiante (25° s.t. Balbi), Ferrara (40° s.t. Tacchiati), Dagnino (34° s.t. Severi), Redaelli (37° s.t. Tona), Del Nero, Puddu, Capra (27° s.t. Capra), Marmiroli, D’Antoni, Donaggio, Gallo. All. Tarabotto.

Angelo Baiardo: Valenti, Pascucci, Camera (23° s.t. Cappadonna), Guidotti, Digno, Memoli, Bianchino (12° s.t. Briozzo), Allocca (1° s.t. Gattiglia), Rosati (1° s.t. Venturelli), Battaglia, Provenzano (32° s.t. Bosio). All. Baldi.

Arbitro: Rinaldi (Novi Ligure).

Reti: p.t. 17° Capra, 18° Donaggio, 37° D’Antoni; s.t. 18° D’Antoni, 39° Donaggio.