Vado Ligure. 27esimo turno – quart’ultimo di Eccellenza – sfida di cartello, il Vado primo in classifica ospita la Genova Calcio. I rossoblù sono reduci da otto vittorie consecutive, ultima delle quali (1-2 a Pietra Ligure) è valsa il sorpasso sulla Rivarolese. La squadra di Fresia, dopo la sconfitta nello scontro diretto di due domeniche fa (3-2), è stata battuta in casa dal Baiardo (0-1) e quindi scavalcata di 1 punto. I bianco crociati sono invece terzi assieme all’Imperia, con 48 punti (a -4 dalla Rivarolese, a -5 dal Vado), possono vantare l’attacco più prolifico del torneo (51 gol) e sono reduci dal pareggio interno contro il Busalla (1-1). Fischio d’inizio al “Chittolina”, ore 15.00

Un occhio rivolto anche all’altra partita, Alassio-Rivarolese. Per quello che potrebbe essere il crocevia di questo campionato.

Vado-Genova Calcio 0-0

Vado: Illiante, Ferrara, Dagnino, Redaelli, Puddu, Del Nero, Capra, Marmiroli, D’Antoni, Donaggio, Gallo

A disp.: Balbi, Cirillo, Aurelio, Tecchiati, Briano, Tona, Oubakent, Severi, Scala. All Tarabotto

Genova Calcio: Calizzano, Raso, Riggio, Giambarresi, Buono, Dotto, M. Dondero (41′ Lazzari), Massara, Camoirano, Ilardo, De Martini

A disp.: C. Dondero, Costa, Calvi, Favorito, Morabito, Liguori, Lazzari, Vacca, Piccareta. All. Balboni

Arbitro: Zambon (Conegliano). Assistenti: Isolabella (Novi Ligure) e Verni (Genova)

Note: Giornara tiepida e soleggiata. Ammoniti: Dotto, M. Dondero (G). Angoli 1-2. Spettatori 200 circa.

Cronaca diretta:

3′ Capra serve Gallo sulla fascia sinistra. Questi si accentra e conclude a giro, leggermente a lato.

5′ Occasione Genova Calcio. Camoirano insidia in mischia la porta avversaria. Illiante salva, quindi Puddu completa il disimpegno.

6′ Donaggio dalla destra, cross basso. Gallo stoppa e scarica all’indietro per l’accorrente Marmiroli. Tiro alto.

15′ Palla persa da Ilardo. Gallo rilancia l’azione. Capra dalla distanza, Calizzano blocca.

25′ Ammonito Dotto.

28′ Ferrara, lungo fallo laterale in area. I giocatori rossoblù (oggi in completo bianco) protestano per un presunto fallo di mano. Sul prosieguo dell’azione Redaelli manda alto.

30′ Giallo a M. Dondero.

41′ Cambio per gli ospiti. M. Dondero è costretto a uscire causa infortunio. Al suo posto entra Lazzari.

45′ Riggio, traversone dalla sinistra. Massara raccoglie dalla parte opposta. Destro terr’aria, alto.

45′ Tre minuti di recupero.

45+1 Vado pericoloso. Capra sguizza via a tre uomini e mette al centro. Buono salva in prossimità della linea di porta.

45’+3 Fine primo tempo: Vado-Genova Calcio 0-0.