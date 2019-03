Pietra Ligure. 26esimo turno del campionato di Eccellenza, il Pietra Ligure riceve il Vado. I biancoazzurri, dopo un ottimo girone d’andata (condotto per alcune giornate anche in testa), hanno tirato i remi in barca e con 36 punti navigano a metà classifica (domenica scorsa 2-2 ad Alassio). I rossoblù con 50 punti occupano invece la seconda posizione e sono reduci da 7 vittorie consecutive, ultima delle quali nello scontro diretto contro la Rivarolese (3-2), ora davanti 2 sole lunghezze. Tarabotto deve fare a meno della coppia dei centrali titolari Puddu-Del Nero, entrambi squalificati. Fischio d’inizio al “De Vincenzi”, ore 15.00.

Tabellino:

Pietra Ligure-Vado 0-2 (3′ Gallo, 14′ Donaggio)

Pietra Ligure: Alberico, Ciceri, Angirillo, Baracco, Corciulo, Rossi, Rimassa, Badoino, Gaggero, Zunino, Rovere

A disp.: Patrone, Ponzo, D’Aprile, Bottino, Chen, Auteri, Danio, Battuello, En Nejmy. All. Pisano

Vado: Illiante, Ferrara, Dagnino (28′ Tona), Redaelli, Severi, Tecchiati, Capra, Marmiroli, Oubakent (28′ D’Antoni), Donaggio, Gallo

A disp.: Balbi, Cirillo, Aurelio, Scala, Briano, Ricchebuono, D’Antoni, Tona, Meta. All. Tarabotto

Arbitro: Moro (Novi Ligure). Assistenti: Ghio (Novi Ligure) e Crisafulli (Imperia)

Note: Giornara primaverile. Fondo sintetico in discrete condizioni, bagnato prima della gara. Ammoniti: Angirillo (P). Angoli 3-3. Spettatori 200 circa.

Cronaca diretta:

1′ Zunino in avvio, fuori.

3′ Gol Vado! Disattenzione della difesa locale. Incomprensione tra i due centrali. Gallo s’inserisce e segna a tu per tu con Alberico. 0-1.

10′ Rovere per Zunino, tiro centrale dal limite dell’area. Illiante blocca.

12′ Rovere serve sulla fascia Gaggero. Questi converge e conclude, alto.

14′ Gol Vado! Ferrara, traversone dalla sinistra. Donaggio stacca di testa al limite dell’area piccola, anticipando il compagno Gallo. Vado cinico. Pietra Ligure propositivo, ma rivedibile nella propria retroguardia. 0-2.

16′ Donaggio, cross basso dalla destra. Gallo gira di prima intenzione, alto.

28′ Doppio cambio nel Vado. Escono Oubakent e Dagnino, entrano rispettivamente D’Antoni e Tona.

29′ Baracco, sinistro dalla lunetta. Illiante blocca in due tempi.

39′ Ammonito Angirillo (fallo tattico su D’Antoni).

45′ Un minuto di recupero.

45’+1 Fine primo tempo: Pietra Ligure-Vado 0-2.

Fra il primo e il secondo tempo il presidente del Vado Tarabotto e il vicepresidente Aranio consegnano una simbolica maglia rossoblù a Marco Centino, ragazzo ed ex giocatore del Pietra Ligure rimasto coinvolto in un grave incidente stradale.