Pietra Ligure.

Buon pomeriggio a tutti. Siamo in collegamento dal De Vincenzi di Pietra Ligure per seguire il match dei biancoazzurri di Pisano e i bianconeri ingauni di Delfino. Le due squadre sono divise da 5 punti, il Pietra a quota 36 e l’Albenga a 31. In mezzo c’è il Finale a quota 34 che è in scena al Ciccione di Imperia per conquistare il punto della salvezza diretta. Pietresi che si vorranno rifare della sconfitta di 7 giorni fa contro la capolista Vado per 2-1, ingauni che cercano la quarta vittoria consecutiva per conquistare punti importanti per la salvezza senza passare dai playout. Domenica scorsa al Riva i bianconeri hanno condannato alla retrocessione diretta il Valdivara battendolo con un netto 5-0.

Spettatori: un settantina circa

Clima: giornata soleggiata con temperatura primaverile

Arbitro: Sig.Di Benedetto della sez. di Novi Ligure

Assistenti: Sig. Ferlito e Sig. Trucco entrambi della sez. di Imperia

Le due squadre scenderanno in campo con le seguenti formazioni:

PIETRA LIGURE: 1 Alberico, 2 Ciceri, 3 Angirillo, 4 Baracco, 5 Bottino, 6 Rossi, 7 Rimassa, 8 Badoino, 9 Gaggero, 10 En Nejmy, 11 Rovere

Mr. Pisano avrà a disposizione in panchina i seguenti giocatori: 12 Patrone, 13 Ponzo, 14 D’Aprile, 15 Corciulo, 16 Chen, 17 Auteri, 18 Danio, 19 Battuello, 20 Gente

ALBENGA: 1 Rossi, 2 Maxena, 3 Taku, 4 Praino,5 Cocito, 6 Farinazzo, 7 Arrigo, 8 Carro Gainza, 9 Rossi, 10 Calcagno,11 Mela

Mr. Delfino avrà a disposizione in panchina i seguenti giocatori: 12 Scola, 13 Penino Rodriguez, 14 Patrucco, 15 Primoceri, 16 Milani, 17 Milazzo, 18 Vicinanza, 19 Setti, 20 Parascosso

Di Benedetto di Novi fischia l’inizio della partita

2′ il derby è iniziato. Biancoazzurri partiti fortissimi già alla conclusione verso la porta avversaria

5′ si è vista in avanti anche l’Albenga dopo un pressing molto intenso del Pietra che ha costretto gli ingauni a difendere la propria area

8′ gioco stanziato nella metà campo dove le squadre cercano di creare

10′ 1-0 Pietra. Bella azione pietrese iniziata a destra, pallone arriva a Ciceri che mette un bel pallone che arriva a Bottino che gira di testa in porta battendo un incolpevole Rossi

15′ Ingauni che cercano subito la via del gol per pareggiare i conti

18′ calcio di punizione di Baracco che con un tiro a giro colpisce la traversa con Rossi di nuovo battuto. Pietra vicino al raddoppio

23′ Albenga che cerca di creare azioni importanti ma Pietra ben organizzato in campo

25′ Alberico a terra dopo un cotrasto di gioco con un avversario. Sanitari in campo

28′ cambio obbligato per il Pietra per infortunio di Alberico. Al suo posto entra Patrone. Giocatore trasportato in ambulanza a Santa Corona

32′ pietresi che gestiscono il gol di vantaggio ma che cercano il gol del raddoppio

37′ brutto fallo di Carro Gainza su un giocatore avversario infatti Di Benedetto senza esitazioni estrae il giallo

40′ partita che si è incattivita. Giocatori bianconeri molto nervosi

43′ Albenga vicino al gol pallone che lambisce l’incrocio dei pali

5 minuti di recupero