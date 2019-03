LIVE: IMPERIA – CAIRESE 0-1 (30′ Saviozzi)

22′ Lancio di Martelli per Cavallone, Moraglio in uscita sventa la minaccia imperiese

19′ Bell’azione sulla destra di Pastorino che dal fondo crossa sul secondo palo, dove un super Di Lauro toglie dalla testa di Rizzo il pallone del probabile raddoppio

17′ Sugli spalti contestazione degli ultras dell’Imperia rivolta a società e giocatori, “Meritiamo di più” e “Noi vogliamo gente che lotta” i cori cantati dalla curva nerazzura

14′ Un acciaccato Doffo costretto a lasciare il campo, prende il suo posto Prato

11′ Terzo cambio in 10 minuti per mister Buttu, non contento dei suoi. Tahiri rileva Roda

8′ Secondo cambio per mister Buttu: esce Fazio, entra Corio

7′ Occasionissima Cairese: Saviozzi intercetta il retropassaggio di Ambrosini, e in area cerca il tiro a giro, che finisce a lato

6′ Filtrante di Saviozzi per l’ex Figone, che in area tenta il tiro di potenza, ma manca di precisione, palla sopra la traversa

5′ Corner dalla destra di Giglio, batti e ribatti in area, la sfera arriva a Roda, la cui conclusione risulta troppo debole per impensierire Moraglio che blocca.

2′ Prima sostituzione per mister Buttu, fuori Costantini e dentro l’ex Giacomo Cavallone

1′ Al via la ripresa

SECONDO TEMPO

46′ Fine primo tempo

45′ Punizione dalla trequarti di Costantini sulla sinistra dove Di Lauro, crossa in area, Mella di testa manda fuori

44′ Diatriba in campo tra Mella e Piana (alla prima con la fascia da capitano), l’arbitro calma le acque e decide di non ammonire i giocatori

40′ L’Imperia prova a rispondere alla rete di Saviozzi, ma non risulta mai pericolosa. Cairese che aspetta i locali e prova a ripartire

30′ VANTAGGIO CAIRESE! Dal dischetto va lo stesso Saviozzi che infila alla destra di Meda, che intuisce ma non ci arriva

29′ Filtrante di Pastorino per Saviozzi che anticipa Meda in uscita, il portiere atterra l’11 ospite. Calcio di rigore

28′ Corner di Pastorino dalla sinistra, Canaparo ci prova dal limite rimpallato, Saviozzi cerca il tap-in ma ancora la difesa locale allontana il pallone

20′ Occasione Cairese: lancio di Figone dalla destra in area piccola per Canaparo anticipato da Fazio, la sfera arriva a Pastorino che viene murato sulla porta

13′ Punizione al limite conquistata da Canaparo, Pastorino batte sulla barriera

11′ Occasione Imperia: Mella allarga sulla destra per Faedo che supera Brignone e dal fondo crossa nel cuore dell’area dove Di Lauro a colpo sicuro indirizza in porta, ma De Matteis salva quasi sulla linea

10’Partita a ritmi alti, le due formazioni si affrontano a viso aperto

3′ Costantini si conquista una punizione dai 20 metri, batte Mella, di poco a lato

1’ Partiti!

Prima del fischio d’inizio premiato Alessandro Trucco per la centesima partita in nerazzurro in occasione di Rivarolese-Imperia

FORMAZIONI

IMPERIA: Meda, Fazio, Ambrosini, Martelli, Laera, Di Lauro, Faedo, Giglio, Mella, Costatini, Roda. A disp.: Trucco, Correale, Zanchi, Franco, Fatnassi, Corio, Tahiri, Cavallone G. All. Buttu

CAIRESE: Moraglio, De Matteis, Brignone, Olivieri, Rizzo, Doffo, Figone, Piana, Canaparo, Pastorino, Saviozzi. A disp.: Giribaldi, Cavallone P., Prato, Bruzzone, Di Martino, Monni, Moretti, Di Leo, Realini. All. Solari

ARBITRO: Emanuele Damiani di Sondrio

ASSISTENTI 1: Michele Troina di Genova

ASSISTENTI 2: Lorenzo Lombardo di Genova

Imperia – Buongiorno cari lettori di IVG.it, dopo le grandi polemiche di Cairese – Sammargheritese, alla squadra di mister Solari spetta una delle trasferte più difficili della stagione al Ciccione di Imperia. I nerazzurri si sono rivelati l’unica formazione in grado di mettere davvero in difficoltà i gialloblù, che nel match di andata conquistarono un pareggio all’ultimo minuto di gioco. Oggi si scontrano due società che dall’inizio del campionato hanno sempre dichiarato di voler ambire ai piani alti della classifica, che tutt’ora occupano (4° la Cairese con 40 punti e 5° l’Imperia a 39), ma che nell’ultima giornata hanno visto allontanare la vetta rispettivamente di 6 e 7 lunghezze. Oggi per entrambe le formazioni, dunque, un solo e unico obiettivo: vincere per rimanere in corsa per la promozione, sperando in quale caduta della capolista Rivarolese. Per compiere l’impresa, però, la Cairese dovrà fare a meno dell’infortunato Spozio e degli squalificati Facello e Alessi, due degli uomini più in forma della rosa di Solari. Defezioni anche per Buttu, costretto a rinunciare nel reparto offensivo a Castagna e Risso. Buon divertimento!