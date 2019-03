Finale Ligure.

Buon pomeriggio e benvenuti al Borel di Finale Ligure. Oggi seguiremo per voi Finale – Mollassana. Giallorossi scossi sia per la partita di mercoledì pomeriggio contro il Cannelli persa 2-0, sia per le dimissioni improvvise di Mr. Caverzan poche ore dopo la partita. È già più di un mese che i finalesi non conquistano i 3 punti collezionando 4 pareggi intervallati dalla sconfitta casalinga contro la Rivarolese. Molassana che non sta passando un periodo felicissimo, infatti la posizione in classifica non è una delle migliori a quota 21 punti, è terzultimo in classifica a pari punti con Ventimiglia e Sammargheritese. Finale che dovrà a fare a meno di Conti espulso domenica scorsa nella trasferta di Albenga. Chi siederà sulla panchina finalese per la partita odierna? Lo scopriremo fra poco. Sulla panchina giallorossa si siederà l’allenatore dei giovanissimi Mr. Giuseppe Porzio.

Le squadre scenderanno in campo con le seguenti formazioni:

FINALE: 1 PORTA (Vc) 2 CONTIERI 3 POLLERO 4 GHIGLIAZZA 5 SCARRONE (C) 6 DE BENEDETTI 7 BUONOCORE 8 GALLI 9 VITTORI 10 GENTA 11 FERRARA

Mr. Porzio avrà a disposizione in panchina i seguenti giocatori: 12 STAVROS 13 MAIANO 14 MASSA 15 SALATA 16 FINOCCHIO 17 BORAGNO 18 VALLERGA 19 SICCARDI 20 SGAMBATO

MOLASSANA BOERO: 1 GIANROSSI 2 MANCINI 3 GIACOPETTI (Vc) 4 GARIBALDI 5 BENINATI (C) 6 VARIO 7 RAPETTI 8 MINUTOLI 9 FALSINI 10 COCURULLO 11 COSTA

Mr. Scala avrà a disposizione in panchina i seguenti giocatori: 12 MANGOLINI 13 KEITA 14 LIZZI 15 CAMINITI 16 ROMEI 17 CESTINO 18 SIRONI 19 MACRI

La partita sarà diretta dal Sig.Rinaldi della sez. di Novi Ligure coadiuvato dal Sig. Ghio della sez. di Novi Ligure e dal Sig. Greppi della sez. di Genova

Spettatori: meno di cento

Clima: giornata splendida con sole

Rinaldi fischi l’inizio della partita

1’ partita molto importante per il Finale peró Molassana è partito fortissimo

4’ però Finale non sta a guardare cercando di creare occasioni pericolose

6’ ripartenza pericolosa dei rossoblu ma subito fermato da Ghigliazza

10’ partita ancora sotto tono. Poche idee nel creare azioni

15 risultato parziale ancora 0-0

18’ iniziano ad alzare i ritmi i giocatori in campo

22’ calcio di punizione di Genta, palla alta sopra la traversa

24’ 1-0 Finale. Ha segnato con il numero 10 Genta che sfruttando una ripartenza di Ferrara segna il vantaggio finalese

27’ palo di Ferrara che con una giocata solitaria calcia il pallone sul legno. Finale vicino al raddoppio

33’ finalesi molto reattivo in questa frazione della partita

35’ ottimo angolo di Genta che pesca in area di rigore tutto solo Vittori che colpisce di testa ma pallone nelle braccia a Gianrossi

37’ giallo a Scarrone per trattenuta su Costa

38’ calcio di punizione di Cocurullo che ottiene angolo

40’ ammonito Giopetti per fallo su Ferrara

45’ fine primo tempo. Risultato parziale 1-0 per il Finale

Inizo del secondo tempo

2’ partita che inizia con lo stesso copione del fine primo tempo con i finalese che attaccano

5’ calcio di punizione di cocurullo ma pallone fuori di molto dallo specchio della porta

8’ Finale che cerca di gestire più possibile il pallone

9’ ottima palla calciata da Vittori ma Gianrossi in tuffo mette in angolo

12’ pallone perso da Scarrone che da il via all’azione di Costa ma poi sciupa tutto

15’ 1-1 del Molassana gol di FALSINI che segna il pareggio

16’ bella cavalcata di Ferrara che mette il pallone in area dove di testa devia Vittori che mette sopra la traversa

22’ 2-1 Molassana. Calcio di punizione di Cocurullo che scodella in mezzo dove Minutoli con un grande stacco di testa batte Porta per il vantaggio rossoblu