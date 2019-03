Vado Ligure. Terza giornata del girone di ritorno e, grazie ad un’altra buona prestazione, il Vado porta a casa la quinta vittoria stagionale, battendo per 3 a 0 in trasferta il Musiello Saluzzo.

Sono evidenti i miglioramenti rispetto alle prime partite del campionato, segno che il buon lavoro di mister Nadia Galliano e del suo staff sta fornendo i suoi frutti.

Partita che si sblocca dopo soli 2′ con una splendida punizione calciata dalla solita Ymeri: nulla da fare per l’estremo difensore piemontese e rossoblù in vantaggio. Per il raddoppio bisogna attendere fino al 45°: mischia in area ed è Valle a trovare la rete del raddoppio poco prima dell’intervallo.

Secondo tempo e nessun cambio tra le fila vadesi fino al 30°, quando Levratto è vittima di un brutto intervento avversario e deve lasciare il posto alla giovanissima Di Crescenzo.

Passa qualche minuto e Ymeri mette i brividi alle avversarie con un siluro su punizione dai quaranta metri, ma questa volta viene fermata dalla traversa. Al 40° Valle lascia il posto a Malacrida.

In pieno recupero, il Vado colpisce ancora con Mila Di Crescenzo, la giovane classe 2005 proveniente dal settore giovanile, che marchia il suo debutto con il gol del definitivo 3 a 0.

Il Vado allenato da Galliano ha giocato con Parodi, Papa, Bernat, Cerruti, Salvo, Francese, Ymeri, Danese, Valle (Malacrida), Bonifacino, Levratto (Di Crescenzo); a disposizione Viglietti.