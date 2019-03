Eccellenza e Promozione, le gare inizieranno, fino al termine della stagione, alle ore 15

Savona. Il Comitato Regionale Ligure ha deciso che le gare di Eccellenza e Promozione inizieranno, fino al termine della stagione, alle ore 15.

Di seguito il comunicato federale:

“Si comunica che il Consiglio Direttivo del C.R. Liguria ha determinato che le gare valide per i campionati di Eccellenza e Promozione, fino al termine della stagione sportiva, verranno fissate con orario di inizio alle ore 15. Le società potranno accordarsi per la variazione di tale orario, fatta eccezione per le necessità di contemporaneità delle ultime due giornate, dandone comunicazione, congiuntamente, all’Ufficio Campi e Programmazione Date (crliguria.campisportivi@lnd.it) del Comitato Regionale Liguria