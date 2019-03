LIVE: CAIRESE – VENTIMIGLIA 1-0 (34′ Saviozzi)

37′ Primo cambio per mister Gatti, esce Cafournelle entra Felici

34′ VANTAGGIO CAIRESE! Saviozzi dal dischetto angola alla destra di Scagnamiglio, che intuisce ma ci arriva

33′ Pastorino atterrato in area da Rea. Calcio di rigore!

29′ Punizione dalla sinistra, scarico di testa di Daddi dal limite per Mamone che di prima spara altissimo

27′ Prima ammonizione del match per Sammartano che se la cava con il giallo per un fallo scomposto su Piana

26′ Corner dalla destra di Pastorino, Doffo ci prova in semirovescita ma non centra lo specchio

25′ Cross perfetto di Brignone sul secondo palo, Pastorino manca l’appuntamento con il gol anticipato da Ierace che manda in angolo

21′ Cairese sfortunata, cross dalla sinistra di Brignone, liscia Figone, ci prova Pastorino tre volte rimpallato, la palla finisce sul fondo

19′ Facello fa tutto da solo, riceva sulla trequarti da Brignone, salta due uomini, entra in area e carica il destro, tiro ribattuto dalla difesa

16′ Cross dalla sinistra di Facello diretto sul secondo palo, ma Scognamiglio in uscita anticipa tutti ed allontana con i pugni

13′ Partita fin qui povera di emozioni, nessun tiro in porta, le due squadre si stanno ancora studiando

5′ Punizione dalla sinistra di Cafournelle in area, Daddi colpisce al volo e manda sul fondo, Battiato alza la bandierina per segnalare il fuorigioco

2′ Subito in avanti la Cairese, filtrante di Facello per Pastorino che entra in area, ma Alberti recupera e allontana il pallone

1’ Si parte con un ritardo di 17 minuti

15: 16 Le squadre entrano in campo, i giocatori, i dirigenti e il mister gialloblù mostrano un cartello: “La Cairese non è razzista. La Cairese siamo noi!”, un messaggio forte e chiaro della società dopo le accuse derivate dall’episodio dei cori discriminatori durante la partita Cairese – Priamar, categoria Giovanissimi

15:02 A Cairo la partita non è ancora iniziata, probabilmente per qualche problema all’interno degli spogliatoi, le squadre ancora in campo per il riscaldamento

FORMAZIONI

CAIRESE: Moraglio, Bruzzone, Moretti, Doffo, Piana, Di Leo, Facello, Figone, Brignone, Pastorino, Saviozzi. A disp.: Giribaldi, Cavallone, Prato, Olivieri, Rizzo, Monni, Di Martino, Brovida, Alessi. All. Solari

VENTIMIGLIA: Scognamiglio, Mamone, Ierace, Ala, Alberti, Allegro, Cafournelle, Musumarra, Daddi, Sammartano, Rea. A disp.: Zunino, Piantoni, Oliveri, Principato, Morscio, Felici, Crudo, Fraticelli. All. Gatti

ARBITRO: Matteo Ceresini (sez. di Lodi)

ASSISTENTE 1: Simone Battiato (sez. di Genova)

ASSISTENTE 2: Giuseppe Nicolosi (sez. di Genova)

Cairo Montenotte – Buongiorno cari lettori di IVG.it, dopo il pareggio in quel di Busalla, la Cairese oggi ospita al Lionello Rizzo il Ventimiglia, dove spera di ottenere i tre punti per continuare la corsa verso i piani alti della classifica. Speranze di salvezza invece per la squadra di Gatti, a cui servono i tre punti, considerando soprattutto lo scontro diretto di giornata tra Rapallo e Alassio. Dopo un buon inizio di campionato, infatti, il Ventimiglia ha guadagnato appena 6 punti nelle 10 giornate del girone di ritorno, diventando una delle protagoniste della lotta salvezza.