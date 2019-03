LIVE: CAIRESE – FINALE 1-0 (19′ Saviozzi)

23′ Cairese vicinissima al raddoppio. Corner dalla destra, sponda di Alessi per Piana che in semirovesciata manda a lato di pochissimo

19′ GOOOL CAIRESE! Conclusione dalla distanza di Pastorino, la palla si schianta sulla traversa e rimbalza sulla linea di porta, prima di arriva a Saviozzi che di testa realizza il tap-in vincente

13′ Rischio per il Finale, incertezza dei centrali difensivi al limite dell’area, Pastorino in agguato prova ad impossessarsi del pallone, ma Porta attento spazza via

12′ Verticalizzazione di Brignone per Saziozzi che al limite indirizza sul primo palo, conclusione troppo debole per impensierire Porta

8′ Primo corner del match, dalla sinistra batte Brignone, Piana da pochi passi infila in porta, ma Rizzello annulla per fallo di Facello in area

2′ Subito pericolosa la Cairese con Saviozzi che dal limite dell’area piccola ci prova di prima intenzione, Porta blocca sicuro

1’ Partiti!

FORMAZIONI

CAIRESE: Moraglio, Cavallone, Brignone, Olivieri, Piana, Facello, Rizzo, Figone, Pastorino, Alessi, Saviozzi. A disp.: Giribaldi, Moretti, Di Leo, Prato, De Matteis, Monni, Bruzzone, Canaparo, Realini. All. Solari

FINALE: Porta, Conrieri, Conti, Galli, Maiano, De Benedetti, Ferrara, Scalia, Vittori, Buonocore, Salzone. A disp.: Stavros, Finocchio, Salata, Boragna, Ghigliazza, Pollero, Vallerga, Delmonte, Sgambato. All. Porzio

ARBITRO: Gianluca Rizzello di Savona

ASSISTENTI 1: Giuseppe Nicolosi di Genova

ASSISTENTI 2: Gabriele Mei di Albenga

Cairo Montenotte – Buongiorno cari lettori di IVG.it, oggi al Lionello Rizzo seguiremo Cairese-Finale, due formazioni che all’inizio del campionato si erano dichiarate papabili vincitrice del titolo, ma che oggi possono solo ambire ai piani alti della classifica. Dopo la batosta di domenica scorsa contro l’Imperia, la squadra di Solari cerca il riscatto in casa con l’obiettivo secondo posto. Il Finale, invece, arriva a Cairo, mancando alla vittoria da ben 6 turni, nei quali ha totalizzato appena 4 punti, alla ricerca del colpaccio nel fortino gialloblù. All’andata finì 3 a 2 per i valbormidesi che in 10 uomini rimontarono il 2 a 1 iniziale dei giallorossi. Anche oggi si aspetta una partita di grande agonismo e divertimento.