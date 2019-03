LIVE: A. BAIARDO – CAIRESE 1-0 (5′ Dondero)

45′ Fine primo tempo

44′ Ancora porta stregata per la Cairese, bell’azione sulla destra di Pastorino che serve al limite Figone che calcia di poco fuori

38′ Gran destro dalla distanza di Pastorino, Valenti in tuffo devia in angolo

35′ Episodio dubbio. Proteste per un rigore della Cairese per atterramento in area di Pastorino da parte di Briozzo, l’arbitro Morra lascia proseguire

29′ Corner gialloblù. Moretti batte dalla sinistra, Figone al volo rimpallato.

28′ Cairese ancora pericolosa, Figone cross dalla destra per Pastorino che ci prova di prima intenzione deviato in angolo dalal difesa

19′ Pastorino intercetta il passaggio di Memoli, doppio passo, tiro sul primo palo, dove Valenti si oppone con i piedi

16′ Pastorino centrale serve sulla sinistra Figone che tenta il tiro al volo, la palla finisce sul fondo

15′ Pastorino recupera palla al limite, serve corto Facello che allarga per Brignone, in area controlla e tenta il tiro, ma Digno intercetta

9′ Cross di Moretti sempre dalla sinistra, incornata di Saviozzi di poco sopra la traversa

7′ Prova a rispondere la Cairese, cross di Facello dalla sinistra, nel cuore dell’area Brignone di testa impegna Valenti che in tuffo manda in angolo

5′ VANTAGGIO BAIARDO! Calcio d’angolo dalla sinistra in porta, Moraglio smanaccia, la sfera arriva a Dondero che di testa imbuca l’1 a 0

1’ Partiti!

FORMAZIONI

ANGELO BAIARDO: Valenti, Pascucci, Camera, Dondero, Digno, Memoli, Bianchino, Briozzo, Rosati, Gattiglia, Venturelli. A disp.: Biggi, Costa, Bosio, Allocca, Cicirello, Cappadona, Ferro, Ratzedda, , Jammeh. All. Baldi

CAIRESE: Moraglio, Bruzzone, Moretti, Doffo, Piana, Di Leo, Facello, Figone, Brignone, Pastorino, Saviozzi. A disp.: Giribaldi, Cavallone, Prato, Olivieri, Rizzo, Monni, Di Martino, Brovida, Alessi. All. Solari

ARBITRO: Nicolò Morra (sez. di Genova)

ASSISTENTE 1: Andrea Ivani (sez. di La Spezia)

ASSISTENTE 2: Nicolò Orsini (sez. di La Spezia)

Genova. Buongiorno cari lettori di Ivg.it, oggi seguiremo l’interessante match tra Angelo Baiardo e Cairese, rispettivamente sesta e quinta forza dell’Eccellenza ligure e distanti l’una dell’altra 7 lunghezze. Un buon campionato quello dei genovesi che, dopo un inizio diesel, si sono guadagnati la salvezza e una buona posizione in classifica mettendo in difficoltà tutte le avversarie che hanno affrontato. Ancora speranze di un secondo posto, ora distante 5 punti, per la Cairese, a cui oggi servono a tutti i costi i tre punti per rimanere in corsa. Entrambe le formazioni arrivano da una vittoria, lo scorso turno, infatti, l’Angelo Baiardo ha fermato l’armata della Rivarolese, espropriandola dalla vetta, e la squadra di Solari ha trionfato sul Ventimiglia. Oggi si attende una partita dalle grandi emozioni, buon divertimento!