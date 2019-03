Alassio. Nella 23esima giornata del campionato di Eccellenza l’Alassio ospita il Vado. I gialloneri, reduci dalla sconfitta in casa del Molassana (1-0), stazionano a 24 punti, a +2 sulla zona play-out. I rossoblù ne arrivano invece da quattro vittorie consecutive (ultima l’1-0 interno sul Busalla) grazie alle quali sono riusciti a riagganciare il secondo posto, a 41 punti – in compagnia della Genova Calcio – a -5 dalla capolista Rivarolese. Fischio d’inizio al “Ferrando”, ore 15.00.

Tabellino:

Alassio-Vado 1-3 (59′ “Rig” Battipiedi – 50′ Galleano “Aut”, 52′ Donaggio, 56′ Oubakent)

Alassio: Ventrice, Oxhallari, Grande, Pastorino, Battipiedi, Viganò (39′ Galleano), Sassari, Ottonello, Lupo, Di Mario, Basso

A disp.: Guerrina, Galleano, Franco, Busco, Damone, Mandraccia, Sfinjari, Paterno, Scaglione. All. Monti

Vado: Illiante, Ferrara, Dagnino, Gallo, Puddu, Del Nero, Capra, Marmiroli, D’Antoni, Donaggio, Oubakent

A disp.: Balbi, Cirillo, Aurelio, Tecchiati, Briano, Severi, Tona, Scala, Rucchebuono. All. Tarabotto

Arbitro: Di Benedetto (Novi Ligure). Assistenti: Ferlito e Crisafulli (Imperia)

Note: Giornata soleggiata e primaverile. Ammoniti: Oxhallari (A), Oubakent (V). Angoli 1-5. Spettatori 100 circa.

Cronaca diretta:

3′ Gallo, punizione insidiosa sulla fascia sinistra. Ventrice alza alza sopra la traversa.

15′ Marmiroli, destro dai venticinque metri. Leggermente alto.

17′ Si va vedere anche l’Alassio. Grande, tiro-cross rasoterra. Di Mario ribatte all’altezza del dischetto, lliante si distende sul proprio palo e devia in angolo.

26′ Oubakent imbecca Donaggio, Viganò salva prontamente in ripiegamento.

33′ Buona opportunità Vado. Donaggio serve in profondità D’Antoni, l’attaccante rossoblù, cadendo, non riesce nel tocco vincente a tu per tu col portiere.

39′ Cambio forzato Alassio. Esce Viganò (zoppicante), entra Galleano.

43′ Giallo a Oubakent.

45′ Tre minuti di recupero.

45’+4 Fine primo tempo: Alassio-Vado 0-0

46′ Inizio secondo tempo.

46′ Ammonito Oxhallari.

50′ Gol Vado! Lungo fallo laterale battuto da Ferrara. D’Antoni riceve dalla sinistra, va sul fondo e mette al centro. Grande rinvia, colpendo però Galleano

52′ Gol Vado! Donaggio. Potente ma centrale nte ma centrale che piega le mani a Ventrice, nell’occasione non esente da colpe. 0-2.

56′ Gol Vado! Oubakent scatta sul filo del fuorigioco, presentandosi a tu per tu con l’estremo difensore giallonero freddandolo col piatto. 0-3.

57′ Sostituzione Alassio. Fuori Sassari, dentro Scaglione.

59 Fallo di Del Nero ai danni di Lupo.

59′ Gol Alassio!