“Earth Hour” promossa da Wwf come inno a bellezza e fragilità del pianeta: aderisce anche il Comune di Orco Feglino

Orco Feglino. In occasione della Earth Hour prevista sabato 30 marzo 2019 (giornata promossa dal Wwf quale inno collettivo alla bellezza e alla fragilità del Pianeta), il Comune di Orco Feglino e le diverse associazioni del paese, nonché con la collaborazione di Finale Ambiente, ha ritenuto necessario mobilitarsi al fine di dare un segnale della vicinanza al territorio, di sensibilità ambientale quale segno di riconoscimento verso la terra che sempre più sta diventando fonte primaria per il turismo sportivo nonché per vivibilità sostenibile all’interno di questa società ogni giorno più caotica.

“Un piccolo gesto che consiste nel regalare all’ambiente una giornata della nostra vita per ripulire il più possibile dai segni che l’uomo stupidamente imprime sul territorio, – ha affermato il sindaco Barelli. E’ per questo motivo che riteniamo necessario e doveroso ritrovarci, almeno per un giorno, per procedere con la rimozione di rifiuti, cartacce e materiali di ogni genere che, purtroppo, sempre più spesso troviamo nel nostro entroterra”.

“Siamo certamente consapevoli che l’incontro di sabato per ripulire le nostre terre sia un piccolo gesto, ma lo riteniamo fortemente necessario e dovuto nei confronti del nostro territorio con la speranza di innescare un processo che porti ad una sensibilizzazione tale da non avere più la necessità di ritrovarci per pulire ciò che stupidamente abbiamo sporcato e che in qualche modo possa renderci consapevoli che la natura non debba essere trattata come un organismo eterno, ma rispettata in tutti il suo insieme”.

Appuntamento per tutti gli interessati fissato dunque per sabato 30 marzo 2019, alle 8, nella piazza del Comune.