Pietra Ligure. Dopo la presentazione di martedì scorso, con una anteprima riservata ai media, oggi è il giorno dell’inaugurazione ufficiale per il nuovo Grand Hotel di Pietra Ligure. Il taglio del nastro è previsto alle ore 18 e 30, alle presenza delle autorità.

Sarà quindi presentata ufficialmente la struttura a 4 stelle sorta dalle ceneri dell’ex Villa Assunta e aperta dopo sei anni dalla conclusione dei lavori, pronta ad accogliere già da domani i primi clienti che vorranno soggiornare nel lussuoso albergo.

di 26 Galleria fotografica Grand hotel Pietra Ligure, le foto della nuova struttura









L’obiettivo della nuova gestione è che questa struttura moderna, con grande disponibilità di stanze e dotazioni importanti (piscina, solarium, stabilimento balneare), possa contribuire a rilanciare il turismo alberghiero pietrese e l’immagine della stessa città, oltre ad avere importanti ricadute occupazionali nel settore turistico. A pieno regime l’albergo darò lavoro a 35 persone tra personale front office e addetti alla ristorazione ai piani.

“Si parte a marzo e si finisce a novembre, ma il vero obiettivo è puntare a destagionalizzare, tenendo aperto 11 se non 12 mesi l’anno. Abbiamo già parecchi contatti e approfitteremo anche dei canali mediatici del web per cercare di riempire sempre l’albergo e vincere questa sfida” aveva dichiarato il general manager del Grand Hotel Pietra Ligure Sabino Emilio Minerva nel giorno della presentazione alla stampa.

E proprio facendo una rapida ricerca su booking si intravede la politica molto aggressiva della nuova gestione, una settimana a luglio in camera e colazione costa la metà delle strutture di pari categoria di Finale Ligure, con prezzi competitivi rispetto ai tre stelle di Pietra Ligure.

“È una sensazione bellissima poter dar nuova vita ad una struttura rimasta chiusa 6 anni. Si tratta di un albergo a 4 stelle, che Pietra Ligure attendeva da tanti anni: ciò riempie di orgoglio noi e certamente anche tutti i pietresi. Dobbiamo ringraziare tutti quelli che hanno collaborato con noi, a partire dalla proprietà rappresentata dalla famiglia Belloni, e dall’amministrazione comunale, nella figura di sindaco e di tutti i suoi collaboratori”, aveva aggiunto l’amministratore delegato Giuseppe Giuliano, della società Gestione Alberghiera srl, realtà del settore che gestisce altre strutture in provincia di Savona.

“La stagione turistica alle porte ci ha colti un attimo di sorpresa, in quanto il contratto è stato concluso nell’ultimo periodo del 2018 e i giochi sulla programmazione erano già stati fatti. Ma grazie alla collaborazione di operatori locali, siamo riusciti comunque a realizzare una business plan per riuscire a portare a casa un risultato positivo già in questa stagione. Sicuramente l’anno prossimo avremo qualcosa in più. L’albergo si rivolgerà in particolare al mercato italiano, ma anche a quello estero”.