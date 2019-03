Dove trovare i migliori accessori per l’ufficio

Accessori da scrivania

In ufficio è sempre indispensabile utilizzare strumenti adeguati alla propria attività, e dotarsi di tutto gli accessori da ufficio che permettono di svolgere al meglio la propria operatività quotidiana.

In ogni luogo dove si lavori, in Liguria come in ogni altra regione, l’ufficio deve essere dotato di tutti gli strumenti ad hoc che servono, e che si possono anche ordinare online nei portali italiani di vendita di prodotti da ufficio, dove si trova sempre una grande scelta di articoli a prezzi molto vantaggiosi.

Per quel che riguarda gli articoli indispensabili in ogni ufficio, ci sono innanzitutto accessori da scrivania ovvero penne, block notes e materiale vario da scrittura, materiale per spedizioni come buste, francobolli, bilancia pesa lettere, pacchi e scatole, etichette adesive.

Per una scrivania attrezzata serve una comoda lampada da tavolo, che illumina la zona di lavoro, il portapenne, la cartellina per i fogli da raccogliere durante l’attività e da archiviare in seguito, la graffettatrice e le graffette, lo scotch, la colla, e poi supporti digitali come pennette usb, dvd e cd.

Una rubrica e un porta biglietti da visita ci permetteranno poi di avere sempre a portata di mano il numero di telefono di clienti o fornitori da chiamare quando serve.

Tutto deve essere comodamente e facilmente raggiungibile mentre siamo alla scrivania a rispondere al telefono o scrivere al pc.

Macchinari utili in ufficio

Ancora tra i macchinari utili in ufficio sono indispensabili le risme di carta per la stampante e la fotocopiatrice, dato che oramai non si può fare a meno di tali macchinari.

Ovviamente tra i macchinari da ufficio ci sono i pc, le stampanti, le fotocopiatrici, telefoni e fax, e altri utili strumenti di elettronica e informatica a supporto della propria attività lavorativa.

I consumabili da ufficio sono un altro tipo di oggetti che non possono mancare, per potere stampare e fotocopiare tutto quello che vogliamo, con inchiostro nero o a colori.

Per fare calcoli in maniera veloce servirà poi una pratica calcolatrice scrivente, con rullo di carta dove viene stampato quello che digitano, per non perdere il conto e non fare errori.

Utili strumenti sono poi il trita documenti, per eliminare carte e documenti scaduti, senza che si possa interferire con la privacy, e ancora la rilegatrice automatica per rilegare fascicoletti e depliant per presentazioni o per documentazioni.

Le plastificatrici possono sigillare in un involucro di plastica documenti importanti che non devono andare rovinati o servono per creare brochure e copertine, mentre le stampanti per badge realizzano badge nominativi per i dipendenti o per chi accede all’ufficio e deve essere munito di targhetta di riconoscimento.

Le etichettatrici sono macchinari indispensabili per chi ha un grande carico di lavoro per la corrispondenza, o per realizzare un archivio ordinato, per scrivere e stampare etichette in men che non si dica, personalizzate su misura.

Ancora tra i sistemi espositivi troviamo proiettori, lavagne luminose, schermi per proiezioni, per un utile supporto durante riunioni o conferenze.

Accessori per mobili da ufficio

Tra gli accessori ufficio ci sono poi gli accessori per mobili da ufficio, che devono essere in grado di contribuire a una buona ergonomia in generale per chi vi lavora.

Ad esempio, troviamo tappetini mouse, poggia polsi, poggiapiedi da scrivania, supporti per monitor e tastiera, per mantenere una corretta postura di schiena, game e braccia e non affaticarsi tropo mentre si scrive al pc.

I mobili per l’informatica sono poi mobili con particolari caratteristiche e accessoriati di cassetti e parti adatte per sostenere un pc, ad esempio un mobile porta computer ergosagomato, che offre un ripiano estraibile porta tastiera e uno spazio porta stampante e un vano porta CPU, adatto per metterci un pc e scriverci comodamente.

I carrelli porta computer e porta stampante sono atti appositamente per portare tali macchinari, e se hanno le ruote sono anche facilmente spostabili.

Infine per l’home office si trovano postazioni ad hoc, tavoli da lavoro con scaffalature affiancate, perfette per mettere tutto quello che serve per il lavoro da casa.

Si tratta a volta di un casellario, ovvero mensole di forma quadrata, dove mettere libri, documenti, e sono anche completabili con cassetti o antine al loro interno.

I migliori accessori da uffici si trovano in vendita nei negozi di materiale da ufficio e nei siti di vendita online di cancelleria e prodotti per l’ufficio.