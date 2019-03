Savona. Il ruandese John Hakizimana, portacolori dell’Atletica Castello, ha dominato, con il tempo di 1 ora, 3 minuti e 45 secondi, la quinta edizione della Savona Half Marathon. Al secondo posto si è piazzato il kenyano Dennis Bosire Kiyaka dell’Atletica Dolomiti Belluno, mentre al terzo posto si è classificato il marocchino Mohamed Hajjy della Atletica Castenaso Celtic Druid.

In campo femminile la vittoria è andata alla ruandese Primitive Niyiorora tesserata per l’Orecchiella Garfagnana che ha preceduto la lombarda Claudia Gelsomino della Cardatletica; terza Romina Casetta del GSR Ferrero.

Foto 3 di 4







Sono stati circa novecento i podisti che hanno invaso Savona nella mattinata di domenica 17 marzo. La Savona Half Maraton, la Corsa dei Papi, sulla distanza di 21,097 chilometri, che per la prima volta ha sconfinato a Vado Ligure, è stata portata a termine da 390 atleti.

Ad essi si sono aggiunti i 363 finisher della Savona Ten 10K, gara sui 10 chilometri. Nella categoria maschile si è imposto il valbormidese Valerio Brignone della Cambiaso Risso; fra le donne ha primeggiato Martina Rosati del Trionfo Ligure.

Circa centocinquanta i partecipanti alla Family Run, camminata non competitiva di 5 chilometri. Soddisfatti gli organizzatori; sprizza felicità da ogni poro il presidente della Associazione Chicchi di riso, Enzo Grenno, che afferma: “Siamo soddisfatti perché le scelte che abbiamo operato in questa quinta edizione, in primis cambio di data e la modifica del percorso con transito dei runner sul lungomare, hanno dato buoni risultati. Non ci resta di continuare su questa strada”.

Continua Grenno: “È stata un’affluenza di tutto rispetto, che sinceramente non ci aspettavamo. Ora, avendo un anno di tempo a disposizione per la prossima edizione, cercheremo di prepararla nel migliori dei modi consolidando l’accordo con il comune di Vado e con l’intenzione di fare dei numeri superiori a questa edizione”.

“Grazie a tutti coloro che hanno contribuito al buon successo della manifestazione – conclude Grenno -, fra questi a Radio Savona Sound 104 che ha curato la parte degli eventi collaterali che per tre giorni hanno tenuto testa in piazza Sisto IV e le associazioni sportive presenti nel villaggio sportivo in piazza Sisto IV”.

Si sono detti soddisfatti anche l’assessore allo sport del Comune di Savona, Maurizio Scaramuzza, il sindaco di Vado Ligure, Monica Giuliano, ed il presidente della Fidal Liguria, Riccardo Artesi, presente alla premiazione insieme al presidente del comitato provinciale Marco Fregonese, ed il presidente degli Azzurri e Olimpionici d’Italia, Roberto Ghersi.

I primi 30 classificati alla Savona Half Marathon:

Le prime 10 classificate alla Savona Half Marathon:

I primi 30 classificati alla Savona Ten 10K:

Le prime 10 classificate alla Savona Ten 10K: