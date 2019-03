Provincia. Una domenica “primaverile”, con sole ovunque e temperature miti. L’ideale per una gita fuori porta. E’ quello che devono aver pensato in tanti, dato che le località costiere della Riviera si sono riempite di persone, tra chi ne ha semplicemente approfittato per una piacevole passeggiata e i più coraggiosi che sono scesi in spiaggia per un primissimo assaggio di mare.

E come rigorosamente accade in questi casi, l’autostrada A10 è andata in tilt. A inizio pomeriggio i primi rallentamenti, dopo le 16.30 i chilometri di coda tra Finale Ligure e Savona erano già nove. Poco prima delle 18 la coda in quel punto ha raggiunto i 17 chilometri. Rallentamenti, sempre per traffico intenso, anche tra Varazze e il bivio per la A26.

Qualche problema anche sulla A6, dove tra Millesimo e Ceva sono 3 i km di coda a causa di alcuni lavori.