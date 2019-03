Dissenso contro la prosecuzione del comando all’Unione: i sindacati sospendono lo stato di agitazione

Andora. Vertice in Prefettura alla presenza delle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil, dei componenti della Rsu del Comune di Andora, del segretario generale del Comune di Andora, Mariacristina Torre e del sindaco di Andora Mauro Demichelis. E, dopo il faccia a faccia, è stato sospeso lo stato di agitazione proclamato dai dipendenti comunali.

È questo l’esito dell’incontro di conciliazione avvenuto ieri mattina (26 marzo 2019) in Prefettura, a Savona, alla presenza del viceprefetto Marco Di Giovanni, in merito alla proclamazione dello stato di agitazione da parte dei dipendenti del Comune di Andora.

“Dopo ampia discussione, mediata dal Capo di Gabinetto, esaustivamente esaminata la vertenza, – hanno fatto sapere le parti in causa tramite una nota congiunta, – le parti concordano nel ritenere opportuno proseguire il confronto, attivando apposito tavolo tecnico presso il Comune di Andora, per addivenire, sulla scia di quanto già concordato nella riunione tenutasi in quel Comune il 29 gennaio, di cui si confermano i contenuti, alla migliore definizione degli aspetti normativi ed economici da applicare ai lavoratori del medesimo comune in comando all’Unione”.

“Il primo Incontro del tavolo tecnico viene fissato in data 15 aprile 2019. Al termine del predetto impegno le organizzazioni sindacali hanno dichiarato di sospendere lo stato di agitazione”, hanno concluso.