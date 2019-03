Difesa del suolo, maxi stanziamento per la Liguria: alla provincia di Savona assegnati 25 milioni di euro

Regione. Più di 205 milioni da ripartire tra 150 comuni liguri per oltre 800 interventi di manutenzione e ripristino dopo i danni del maltempo dello scorso ottobre e novembre e per interventi strutturali di difesa del suolo. E’ questo il risultato, storico, ottenuto con la somma di diversi finanziamenti: 102 milioni dalla legge numero 145 del 2018 “comma 1028”, 21 milioni del decreto fiscale del decreto legge numero 119 del 2018, 29 milioni dal decreto del consiglio dei ministro del 27 febbraio scorso, 8 milioni dal comma 125 della Legge di Bilancio e 32 milioni assegnati dal Fondo Strategico Regionale approvati dal comitato di controllo nella riunione del 18 marzo scorso, a cui si sommano ulteriori 11.3 milioni preassegnati.

“La Liguria non ha mai visto uno stanziamento simile, col quale andiamo a finanziare centinaia di interventi a neanche cinque mesi dal maltempo di fine ottobre – ha commentato il presidente della Regione Liguria e commissario straordinario per l’emergenza Giovanni Toti – A questi si sommano più di cinquanta cantieri strategici per la Regione, finaziati dal nostor Fondo Strategio, e molto attesi dai territori. E’ il segno che quando la poltica mette da parte le indecisioni e lavora di comune accordo per il bene dei cittadini, le cose si possono fare, e bene, anche in questo paese”.

“Lo stanziamento che ci è stato riconosciuto è senza dubbio anche il riconoscimento di un sistema di protezione civile regionale che ormai è all’avanguardia nel paese – ha sottolineato l’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone – La ripartizione di questi fondi avviene con un dialogo molto costruttivo col dipartimento nazionale, col governo e ovviamente con tutti i comuni che sono stati indicati come coadiuvatori di questo importante percorso, perché sono loro stessi ad aver stabilito le priorità che abbiamo inserito in questa proposta di riparto. Proposta che è per il 2019 e a cui seguirà nei prossimi mesi anche quella sul 2020 con altri cento milioni di euro, in modo da non lasciare indietro nessun intervento. Per la prima volta in assoluto a cinque mesi nemmeno dall’evento riusciamo a ristorare anche circa il 75 per cento dei danni patiti dalle aziende e dai privati: credo che sia un risultato mai visto nelle tante emergenze a cui la Liguria ha purtroppo dovuto far fronte, sintomo di una grande collaborazione istituzionale che dà i suoi frutti anche in situazioni come queste, quando troppo spesso i risarcimenti arrivano invece a distanza di anni”.

Il comitato di controllo del Fondo Strategico Regionale ha assegnato i finanziamenti a 55 interventi in tutta la Regione: venti Comuni, due Province (Savona e La Spezia) più cinque interventi a regia regionale, per un totale di oltre 32 milioni di Euro nel biennio 2019-2020 (13.272.821 Euro per il 2019 e 19.437.602 per il 2020). A questi si sommano ulteriori quattro interventi preassegnati per circa 11,3 milioni. Fra i progetti finanziati il rifacimento del ponte di Murialdo e della passeggiata a mare di Varazze.

Con la legge 145/2019 per la Liguria sono stati stanziati 102 milioni e 673 mila euro per i danni al comparto privato e pubblico. Questi ultimi cubano 27.235.736 euro e coinvolgono 92 Comuni per 156 interventi cantierabili entro il 30 settembre 2019. Fra le tranche più importanti spiccano i 1,35 milioni per Alassio e i 550mila per Pietra Ligure. Il comparto privato si vede affidati più di 75 milioni di euro, ovvero una copertura stimata del 75 per cento dei danni a fronte di richieste che si aggirano intorno ai 97 milioni di euro, dei quali 9 a beni privati e il rimanente ad attività economiche. Dal computo sono esclusi i danni “minori”, fino a 5 mila euro per i privati e fino a 20 mila per le attività economiche, che beneficiano di ulteriori 29 milioni derivanti dal riparto del DCM 27/2/2019.

Dal Decreto Fiscale del DL 119/2018 arrivano in Liguria 21 milioni e 695 mila euro, in parte come rimborso per interventi già eseguiti come somma urgenza (8.337.566 Euro per 336 interventi in 77 Comuni) ed altri già affidati ed in corso di esecuzione (11.252.334 Euro per 68 interventi in 23 Comuni). Completano il quadro 240 interventi da meno di 20mila euro, che interessano 73 Comuni e cubano in totale 2,1 milioni di Euro (2.105.173 Eu). Infine, circa 8 milioni dal comma 125 della Legge di Bilancio 2019 sono destinati al ripristino delle opere di difesa degli abitati costieri di 18 comuni, fra cui Spotorno e Savona.

Il capogruppo di Forza Italia, Angelo Vaccarezza, aggiunge: “Per il territorio della provincia di Savona un investimento importantissimo, che da ampio respiro a tutte le azioni di ripristino, tutela e conservazione di un territorio letteralmente martoriato dagli eventi catastrofici di ottobre e novembre del 2018. Prima di entrare nel dettaglio ringrazio davvero dal profondo il lavoro svolto dal presidente Giovanni Toti per aver fatto sì che il governo riconoscesse l’importanza di questa terra, portando una somma così importante in Liguria. Oggi più che mai abbiamo davanti agli occhi un risultato davvero grandioso, frutto di impegno, studio delle criticità e potenzialità del territorio e condivisione con protezione civile, amministratori dei Comuni e assessorati, oggi quello guidato da Giacomo Giampedrone, per aver messo a disposizione tempo ed esperienza per far si che l’obiettivo venisse raggiunto”.

“La tutela, la conservazione e difesa del territorio, sono diventati ormai temi cardine di una buona amministrazione. Negli anni questa squadra ha saputo sempre più creare rete e fare sistema per affrontare le criticità, ed essere sempre pronti a far sentire sostegno e vicinanza ai cittadini. La Liguria è orograficamente complessa, necessita di attenzioni continue. Grazie allo stanziamento presentato questo pomeriggio gli amministratori saranno sempre più in grado di programmare interventi fondamentali per la salvaguardia della nostra Liguria”.

Sono stati riconosciuti al territorio della provincia di Savona 11 milioni di euro così suddivisi:

Alassio 2.533.118,49

Albenga 15.036,50

Albisola Superiore 169.068,08

Albissola Marina 230.000,00

Andora 242.090,00

Bardineto 124.140,04

Bergeggi 802.539,57

Borghetto Santo Spirito 12.200,00

Borgio Verezzi 49.898,00

Bormida 94.332,00

Cairo Montenotte 45.000,00

Calice Ligure 67.000,00

Casanova Lerrone 73.400,00

Celle Ligure 373.430,00

Ceriale 21.000,00

Dego 11.160,00

Garlenda 350.000,00

Giustenice 187.000,00

Giusvalla 44.217,00

Laigueglia 195.883,08

Loano 230.000,00

Magliolo 250.000,00

Mallare 17.000,00

Murialdo 30.000,00

Nasino 125.000,00

Noli 1.059.300,00

Onzo 0,00

Orco Feglino 7.500,00

Pietra Ligure 754.411,00

Plodio 80.000,00

Quiliano 160.000,00

Rialto 51.000,00

Roccavignale 46.500,00

Savona 320.567,20

Spotorno 413.479,28

Stella 137.541,60

Toirano 173.000,00

Vado Ligure 173.056,00

Varazze 424.371,36

Vendone 245.000,00

Vezzi Portio 22.000,00

Villanova d’Albenga 160.000,00

Il secondo provvedimento presentato oggi è la distribuzione delle risorse del Fondo Strategico, la cui gestione è totalmente su base regionale. Alla provincia di Savona sono stati riconosciuti 14 milioni di euro che finanziano altrettanti interventi:

ANDORA

Rifacimento Ponte Europa Unita 1.160.000,00

CAIRO MONTENOTTE

Riqualificazione piazza della Vittoria e Piazza Abba 1.440.000,00

CARCARE

Realizzazione di ponte ciclopedonale 232.156,73

MURIALDO

Realizzazione ponte delle Fucine 1.762.250,00

TOIRANO

Lavori di demolizione e ricostruzione ponte sul torrente Varatella 197.558,01

CALIZZANO

Lavori di messa in sicurezza della viabilità della frazione Vetria Località Manorè 304.000,00

LOANO

Realizzazione e rifacimento tratto passeggiata a mare di ponente 1.589.660,00

VARAZZE

Riqualificazione Fronte a mare di Levante 5.974.881,68

SAVONA

Interventi mitigazione rischio idraulico rio Molinero 1.140.000,00

Valorizzazione Palazzo della Rovere 2.360.000,00

VADO LIGURE

Realizzazione messa in sicurezza area San Genesio 200.000,00

PROVINCIA DI SAVONA

Risanamento strutturale viadotto Calizzano 522.500,00

Messa in sicurezza attraversamento forte del Melogno 209.000,00

Consolidamento strutturale e messa in sicurezza viadotto Bormida a Millesimo 703.000,00

ARTE SAVONA

Recupero degli alloggi sfitti di patrimonio Erp 1.260.000

