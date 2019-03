Dettagli iconici

Ci sono film, attori, cantanti e personaggi che fanno parte del bagaglio culturale che ci circonda che sono contraddistinti da un qualcosa che li rende unici.

Li rende iconici.

E così, Federico Mauro, Art Director di Fandango e vincitore, nel 2014, del Ciak d’Oro per il miglior manifesto, ha deciso di rappresentarli permettendoci un meraviglioso viaggio attraverso nomi che hanno accompagnato la vita di tutti noi.

Ogni volta che sfoglio queste immagini, ecco che rivivo la scena di un film, sento le note di quella canzone.

E, così, ho deciso di condividerle con voi, nella speranza che possano coinvolgervi proprio come hanno fatto con me.

https://www.federicomauro.eu/famous-hats

https://www.federicomauro.eu/famous-food-drinks

https://www.federicomauro.eu/famous-blades

https://www.federicomauro.eu/famous-guitars

https://www.federicomauro.eu/famous-shoes

https://www.federicomauro.eu/famous-eyeglasses

…che sia un giovedì curioso per tutti voi!

“L’Angolo dei Curiosi” è la rubrica di IVG a cura di Daria Croce e Giulia Grenno per chi è desideroso di vedere, ascoltare, conoscere, ritrovarsi o dissentire. A Daria e Giulia piacciono il profumo dei libri, il rumore della puntina che tocca il vinile, il buio in sala quando sta per iniziare un film, l’odore delle cartolerie, il ticchettio della macchina da scrivere, i ritratti in bianco e nero, le prospettive diverse, fermarsi col naso all’insù.

Se ti piace almeno una di queste cose, prenditi una pausa insieme a noi: clicca qui per leggere tutti gli articoli