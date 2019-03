Deleghe Provincia, la critica di Articolo Uno-Mdp: “Perchè smembrare edilizia scolastica e istruzione?”

Savona. Nella giornata di ieri il presidente della Provincia di Savona ha assegnato le deleghe ai consiglieri provinciali di Savona. Pierangelo Olivieri ha spiegato così le sue scelte: “Dopo aver valutato la disponibilità e le specifiche competenze di ognuno ho assegnato le deleghe ad una squadra che auspico possa lavorare compatta e coesa per il territorio. I temi da affrontare sono numerosi, tante le criticità, occorre impegno e sinergia d’azione se vogliamo rispondere alle istanze della nostra provincia”.

Parole che il coordinamento provinciale di Articolo Uno-Mdp “apprende con stupore: ora alcune domande sorgono spontanee. Perché si è deciso di smembrare l’edilizia scolastica e l’istruzione assegnando la prima al vicepresidente Francesco Bonasera e la seconda a Eraldo Ciangherotti? Una scelta incomprensibile, visto che le due deleghe sono complementari e omogenee”.

“Ma soprattutto – proseguono da Articolo Uno – vorremmo capire quali competenze sono espresse in termini di Pari Opportunità e Politiche Giovanili. Forse il presidente della Provincia di Savona dovrebbe rivalutare con attenzione le sue scelte visto che parliamo di un ente in particolare difficoltà finanziaria che deve garantire lo svolgimento dei servizi indispensabili attraverso l’operato di amministratori con specifiche competenze tecniche in ambito scolastico”.