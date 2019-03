Decine di furti commessi tra Savona, Imperia e Cuneo: in manette una coppia

Provincia. Sono state riconosciute colpevoli di aver messo a segno decine di furti in abitazione nelle province di Cuneo, Imperia e Savona, le due persone arrestate dai Carabinieri della Compagnia di Mondovì.

Si tratta di un uomo di 58 anni, e di una donna di 50 anni, entrambi originari di Carmagnola (Torino), ma domiciliati a Mondovì (Cuneo), che sono stati condannati alla pena della reclusione in carcere sino al 2021.

La coppia era stata arrestata, finendo successivamente agli arresti domiciliari, dopo una serie di furti che tra i mesi di gennaio e marzo 2018, avevano interessato i comuni di Savigliano, Fossano, Bra, Diano Marina, Savona, Finale Ligure, Borghetto Santo Spirito e Loano.

Le vittime preferite erano persone anziane, alle quali gli arrestati si presentavano come dipendenti comunali addetti alla verifica del pagamento della Tasi, esibendo un falso tesserino e riuscendo in tal modo a penetrare nelle loro abitazioni per impossessarsi di valori e denaro.