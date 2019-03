Laigueglia. Nella giornata odierna, domenica 10 marzo, si è conclusa la ventiseiesima edizione del Trofeo Laigueglia Mtb Classic, valevole quale prima prova di Coppa Italia Giovanile XCO.

Circa settecento i partecipanti: il meglio del cross country olimpico italiano si è ritrovato a Laigueglia, grazie all’organizzazione dell’UCLA 1991.

Nella giornata di ieri, sabato 9 marzo, si è tenuta una bellissima sfilata che ha visto centinaia di ragazzi provenienti da tutta Italia percorrere le vie del borgo marinaro.

Altrettanto di prestigio la presenza della Nazionale italiana, che ha corso il sabato nella prova dedicata agli open dove ovviamente ha monopolizzato i podi.

“Importantissimo evento che ha reso Laigueglia per due giorni la capitale del cross country. Sport, promozione, turismo e giovani un connubio perfetto che ha fatto conoscere il nostro territorio. Fiero che la manifestazione si sua svolta a Laigueglia, ottenendo questi risultati, e complimenti a tutti gli atleti, alla Nazionale e a tutta l’organizzazione” ha dichiarato il sindaco Roberto Sasso Del Verme.

Oggi hanno gareggiato i giovani, ben 425, suddivisi nelle categorie Esordienti, Allievi e Junior. Vediamo le classifiche complete.

Esordienti 2 maschili

1 Grimod Etienne Xco Project)

2 Settin Mattia Bettini Bike Team)

3 Musso Filippo Asd Mtb I Cinghiali)

4 Cafueri Tommaso Acido Lattico Team)

5 Donati Davide A.S.D. Monticelli Bike)

6 Mancin Alessandro Pedale Fidentino Race Team)

7 Bertuletti Andrea Lino Pontida Mtb Team)

8 Tumiati Michelangelo Pedale Fidentino Race Team)

9 Flocco Alan Team Granzon)

10 Bartolini Federico A.S.D. Team Siena Bike)

11 Sassella Daniele Melavì Focus Bike)

12 Biagi Nico Gs Borgonuovo)

13 Borre Gabriel Cicli Lucchini)

14 Ferrara Giorgio Sirone Bike Asd)

15 Catalano Samuele Maria A.S.D. Probike Erice)

16 Paccagnella Elian Asc Kardaun-Cardano)

17 Ferlito Stefano Nonsolobike)

18 Bonetto Carlo Rostese Rodman)

19 Magnani Simone Pedale Fidentino Race Team)

20 Navoni Stefano Le Marmotte Loreto)

21 Santamaria Riccardo Ucla1991)

22 Schiavinato Francesco A.S.D. Team Velociraptors)

23 Castellucci Riccardo Sirone Bike Asd)

24 Carbone Andrea Cicli Lucchini)

25 Cannone Gabriele Bici Adventure Team A.S.D.)

26 Celano Lorenzo U.C. Cremasca)

27 Bellante Dominik Unione Sportiva Litegosa A.S.D.)

28 Benassi Matteo Team La Verde A.S.D.)

29 Torresi Teodoro Polisportiva Morrovallese)

30 Beati Davide Pedale Fidentino Race Team)

31 Carretta Marco Team La Verde A.S.D.)

32 Gerbaz Stefano Cicli Lucchini)

33 Giani Alessandro Merida Italia Team)

34 Rocchetti Andrea Team Bike Martina Franca C. A.)

35 Valenti Riccardo Asd La Fenice Mtb)

36 Sartori Martino Mtb Increa Brugherio Asd)

37 Serafini Nicholas Jam’S Bike Team Buja)

38 Bettarelli Simone A.S.D.V.C. Courmayeur M.B.)

39 Ricchebuono Gabriele Polisportiva Quiliano Bike)

40 Dotta Andrea Dotta Junior Bike Team)

41 Varga Dario Velo Club Meduna)

42 Zugno Edoardo Asd Scuola Mtb Venaria Reale)

43 Boffa Michele Roero Speed Bike)

44 Checchin Lorenzo Asd La Fenice Mtb)

45 Ferrero Mattia Buzzi Unicem Bike Team)

46 Riccardi Lorenzo Team La Verde A.S.D.)

47 Cavalleri Federico Le Marmotte Loreto)

48 Solito Francesco Team Bike Martina Franca C. A.)

49 Manenti Michael Gs Cicli Fiorin Asd)

50 Tognasca Nicolò G.S. Cicli Fiorin Cycling Team Asd)

51 Gigliola Francesco Asd Mtb Citta Degli Imperiali)

52 Foppa Nicola Pontida Mtb Team)

53 Benedetti Elia Bike To Bike)

54 Concari Jader Team La Verde A.S.D.)

55 Rota Simone Bikers Petosino Scuola Mtb – A.S.D.)

56 Comerro Tommaso Racing Team Rive Rosse)

57 Cucca Nicola Team La Verde A.S.D.)

58 Caricasulo Giovanni Maria A.S.D. Maestri Mtb Martina)

59 Nicoli Thomas Team Bike Rocks)

60 Basso Nicola Buzzi Unicem Bike Team)

61 Marchetti Nicola Pol. Com. Ghisalbese A.S.D.)

62 Calderaro Francesco Bike To Bike)

63 De Martin Topranin Nicolas A.S.D. Andorarace)

64 Conti Emanuele Team La Verde A.S.D.)

65 Silva Luca Team La Verde A.S.D.)

66 Garsi Andrea Team La Verde A.S.D.)

67 Baldassari Enrico Pol. Com. Ghisalbese A.S.D.)

68 Colacori Lorenzo Pol. Com. Ghisalbese A.S.D.)

Esordienti 1 maschili

1 Travella Nicholas Gs Cicli Fiorin Asd)

2 Pallweber Niclas Sunshine Racers Asv Nals)

3 Abbate Giuseppe Gugliemo Xco Project)

4 Bosio Tommaso Asd Mtb I Cinghiali)

5 Savio Edoardo A.S.D. Bussolino Sport)

6 Stobbia Francesco Asd Scuola Mtb Venaria Reale)

7 Ricci Andrea Ucla1991)

8 Del Medico Fabio Gs Borgonuovo)

9 Pastorino Giacomo Polisportiva Quiliano Bike)

10 Sanin David A.B.C. Egna Neumarkt)

11 Costa Dagim A.S.D. Bussolino Sport)

12 Diaferio Stefano S.C. Barbieri)

13 Crovetti Thomas Lugagnano Off Road)

14 Birolini Davide 2R Bike Store – A.S.D.)

15 Bertini Francesco Gs Olimpia Valdarnese)

16 Peruzzo Giulio Racing Team Rive Rosse)

17 Calcina Eugenio Tarros Junior Cycling Team Asd)

18 Rolando Joann Ciclistica Arma Taggia)

19 Belotti Jacopo Giangis’ Team Free Bike Erbusco)

20 Forcari Enrico Melavì Focus Bike)

21 Milan Diego Asd Rock Bike Team)

22 Morbis Christian Pol. Com. Ghisalbese A.S.D.)

23 Allegri Enea Cicli Lucchini)

24 Ursella Leonardo Jam’S Bike Team Buja)

25 Bonifacino Christian Polisportiva Quiliano Bike)

26 Arici Riccardo Asd Team Bramati)

27 Pich Giulio Team Cicloteca)

28 Trisotto Matteo G.S. Lagorai Bike)

29 Moschini Lorenzo Lugagnano Off Road)

30 Fumagalli Alessandro Team Alba Orobia Bike Asd)

31 Corvi Daniele Melavì Focus Bike)

32 Scorpiniti Nicolo’ Pol. Com. Ghisalbese A.S.D.)

33 Carobbio Matteo 2R Bike Store – A.S.D.)

34 Barbieri Federico Asd Mtb I Cinghiali)

35 Engele Felix Asc Kardaun-Cardano)

36 Buniva Christian A.S.D. Bussolino Sport)

37 Nada Francesco A.S.D. Bussolino Sport)

38 Bramati Marco Asd Team Bramati)

39 Cavalieri Alberto Lugagnano Off Road)

40 Villa Giacomo S.C. Triangolo Lariano A.S.D.)

41 Calamia Michele A.S.D. Probike Erice)

42 Alassio Christian Rusty Biketeam-Baitieri Costruzioni)

43 Del Degan Gilles Cicli Lucchini)

44 Birolini Daniele 2R Bike Store – A.S.D.)

45 Boccaccio Manuel Asd La Fenice Mtb)

46 Della Vite Samuele Thomas 2R Bike Store – A.S.D.)

47 Pesenti Dennis Team Bike Rocks)

48 Savio Gabriele Asd Rock Bike Team)

49 Tomasi Samuele Sirone Bike Asd)

50 Dal Ben Alessandro S.C. Barbieri)

51 Gatti Lodovico Le Marmotte Loreto)

52 Facheris Luca Pol. Com. Ghisalbese A.S.D.)

53 Moncalvo Pietro Asd Mtb I Cinghiali)

54 Corazza Christian Team Cicloteca)

55 Scarpa Manuel U.C.Imperia Raineri)

56 Galbusera Simone Sirone Bike Asd)

57 Sana Joshua 2R Bike Store – A.S.D.)

58 Bonomini Samuele Polisportiva Quiliano Bike)

59 Massaro Simone Andria Bike Asd)

60 Rotini Andrea 2R Bike Store – A.S.D.)

61 Biumi Mattia S.C. Barbieri)

62 Bandera Mattia U.C.Imperia Raineri)

63 Perron Michel A.S.D. Orange Bike Team)

64 Brunier Andrea A.S.D. Orange Bike Team)

65 Vesentini Nicolò Sirone Bike Asd)

66 Dentella Gabriele Pol. Com. Ghisalbese A.S.D.)

67 Paciello Fabrizio U.C.Imperia Raineri)

68 Ciccia Francesco U.C.Imperia Raineri)

69 Ranise Simone U.C.Imperia Raineri)

70 Ferrante Fabio U.C.Imperia Raineri)

71 Mattana Filippo 2R Bike Store – A.S.D.)

72 Lilli Federico 2R Bike Store – A.S.D.)

73 Massa Federico Rusty Biketeam-Baitieri Costruzioni)

74 Magnani Mattia Lugagnano Off Road)

75 Gammino Tiziano Rusty Biketeam-Baitieri Costruzioni)

76 Furbacco Andrea Asd Rock Bike Team)

Esordienti 2 femminili

1 Crosa Francesca Bici Camogli Golfo Paradiso)

2 Gasperini Gaia Ucla1991)

3 Aichner Marie A.S.V. St.Lorenzen Rad)

4 Corvi Valentina Melavì Focus Bike)

5 Cerro Annagiulia Polisportiva Quiliano Bike

6 Radaelli Elvira S.C. Triangolo Lariano A.S.D.

7 Polo Emilie A.S.D.V.C. Courmayeur M.B.

8 Rizzo Vittoria Tarros Junior Cycling Team Asd

9 Truc Nicole Cicli Lucchini

10 Celestino Marika Ucla1991

11 Demichelis Greta Racing Team Rive Rosse

12 Bocchio Vega Carlotta Scott Sumin

13 Calderoni Vittoria Rostese Rodman

14 Guerini Chiara Velò Montirone

15 Seghezzi Martina Pol. Com. Ghisalbese A.S.D.

16 Toccagni Anna Pol. Com. Ghisalbese A.S.D.

Esordienti 1 femminili

1 Temperoni Beatrice Ciclistica Bordighera

2 Auer Anna A.S.V. St.Lorenzen Rad

3 Bianchi Arianna Velò Montirone

4 Kabetaj Nelia Gs Borgonuovo

5 Pellegrino Anna Buzzi Unicem Bike Team

6 Riva Sarah A.S.V. St.Lorenzen Rad

7 Plankensteiner Nina A.S.V. St.Lorenzen Rad

8 Carzolio Clarissa Polisportiva Quiliano Bike

9 Perusin Bianca Gcd Pedale Manzanese

10 Pighi Greta Lugagnano Off Road

11 Rinaldoni Giulia Polisportiva Morrovallese

12 Mangiaterra Myrtò Recanati Bike Team

13 Bionaz Emilie Cicli Lucchini

14 Chatrian Matilde A.S.D. Orange Bike Team

15 Mangione Flavia Maria Team Race Mountain

16 Saligari Alice Melavì Focus Bike

17 Sabatino Alice Jam’s Bike Team Buja

18 Cremaschi Lisa Pol. Com. Ghisalbese A.S.D.

19 Pacchioni Summer S.C. Barbieri

Allievi 2 femminili

1 Challancin Giulia Xco Project

2 Bramati Lucia Asd Team Bramati

3 Plankensteiner Noemi A.S.V. St.Lorenzen Rad

4 Cortinovis Sara Focus Xc Italy Team

5 Bacher Lea Bike Team Gais Asv

6 Marenghi Sara Melavì Focus Bike

7 Rumac Elisa Jam’S Bike Team Buja

8 Barbazeni Gloria Augusta Focus Xc Italy Team

9 Pietrovito Vittoria Polisportiva Oltrefersina

10 Pellegrino Clara Buzzi Unicem Bike Team

11 Arici Sofia Asd Team Bramati

12 Scarpa Ilaria A.S.D. Ludobike Scuola Di Ciclismo

13 Cometti Aurora Bikers Petosino Scuola Mtb – A.S.D.

14 Rota Elisa Bikers Petosino Scuola Mtb – A.S.D.

15 Cappellato Linda Asd La Fenice Mtb

16 Tutzer Emma Asc Kardaun-Cardano

17 Lazzari Sofia Le Marmotte Loreto

18 Calcagnile Benedetta A.S.D. Kalos

Allievi 1 femminili

1 Auer Sophie A.S.V. St.Lorenzen Rad

2 Pozzatti Elisa Focus Xc Italy Team

3 Radmueller Leni Marie Team Green Valley

4 Braida Lucrezia Team Granzon

5 Brafa Benedetta Melavì Focus Bike

6 Riboni Alice Lugagnano Off Road

7 Barcella Sara Scuola Mtb San Paolo D’Argon

8 Lunger Sarah Asc Kardaun-Cardano

9 Giannotti Giorgia S.C. Garfagnana Mtb

10 Kofler Veronika Sunshine Racers Asv Nals

11 Canciani Lisa Jam’s Bike Team Buja

12 Pallweber Jana Sunshine Racers Asv Nals

13 Rosset Elisa A.S.D.V.C. Courmayeur M.B.

14 Allocca Fiammetta Team Alba Orobia Bike Asd

15 Rosso Arianna Unione Sportiva Litegosa A.S.D.

16 Gregori Serena Asd La Fenice Mtb

17 Oggero Margherita Beatrice Elba Bike

18 Gottage Samantha Xco Project

19 Lunghi Caterina Team Gravity Games

20 Durante Matilda Pontida Mtb Team

Allievi 2 maschili

1 Agostinacchio Filippo Xco Project

2 Parisi Yannick Pila Bike Planet

3 Solenne Gioele A.S.D. Team Bramati Piemonte

4 Siffredi Matteo Rusty Biketeam-Baitieri Costruzioni

5 Pecis Michael Scuola Mtb San Paolo D’Argon

6 Loconsolo Ettore Asd Team Eurobike

7 Coli Giorgio Elba Bike

8 Laner Nils Bike Team Gais Asv

9 Carrer Vittorio Asd Team Eurobike

10 Peruzzo Andrea Racing Team Rive Rosse

11 Tombini Giorgio Scuola Mtb San Paolo D’Argon

12 Gozzi Marco 2R Bike Store – A.S.D.

13 Francisco Giorgio Silmax Racing Team

14 Aringolo Riccardo Superbike Bravi Platform Team

15 Bandini Vittorio Giancarlo Uc Costamasnaga Asd

16 Novero Andrea Team Cicloteca

17 Vottero Alessandro Canavese Mtb

18 Cossetto Christian Asd Rock Bike Team

19 Tozzi Alex Nob Club

20 Pandini Tommaso Uc Costamasnaga Asd

21 Bionaz Hervè Cicli Lucchini

22 Mazzucco Samuele G.C. Cicli Agordina

23 Di Palma Luca Racing Team Rive Rosse

24 Mair Alex Sunshine Racers Asv Nals

25 Scappini Nicolò Velo Club Monte Tamaro

26 Lonoce Gianfranco Asd Mtb Citta Degli Imperiali

27 Boncuore Giuseppe Asd Gs Mediterraneo

28 Rosselli Luca Polisportiva Quiliano Bike

29 Bassani Gabriele Asd Team Bramati

30 Pangella Francesco A.S.D. Montaldbike 2016

31 Ellecosta Marcel A.S.V. St.Lorenzen Rad

32 Ricchiuti Alessandro Asd Team Eurobike

33 Buffa Paolo Canavese Mtb

34 Villani Matteo Rostese Rodman

35 Fossati Giacomo Pavan Free Bike Asd

36 Sicuso Alessandro Nonsolobike

37 Petresini Davide Spirano Ciclismo

38 Conti Andrea Asd Mad Wheels

39 Bertini Gabriele Gs Olimpia Valdarnese

40 Rusalen Giulio Velo Club Meduna

41 Rinaldi Lorenzo Canavese Mtb

42 Benvenuto Francesco Bici Camogli Golfo Paradiso

43 Silvani Simone Asd Rock Bike Team

44 Da Prada Patrik Melavì Focus Bike

45 Magnin Prino Matteo Asd Mad Wheels

46 Faggio Federico Asd Calice Bike

47 Comerro Lorenzo Racing Team Rive Rosse

48 Pezzotta Ciuca Madalin George Team Bike Rocks

49 Avanzi Agustin Gabriel Velo Club Meduna

50 Greco Victor Rostese Rodman

51 Vignolo Enrico Rostese Rodman

52 Daniello Pietro Ucla1991

53 Ferrari Emanuele Bike To Bike

54 Iseni Roberto Pol. Com. Ghisalbese A.S.D.

55 Partipilo Edoardo Asd Scuola Mtb Venaria Reale

56 Telser Markus Sunshine Racers Asv Nals

57 Bazzurro Matteo Julian Scuola Di Ciclismo Il Branco

58 Gay Michele Asd Mtb I Cinghiali

59 Marchetti Samuele Pol. Com. Ghisalbese A.S.D.

60 Tagliente Alessio Team Bike Martina Franca C. A.

61 Persico Federico Le Marmotte Loreto

62 Scaccabarozzi Michael S.C. Triangolo Lariano A.S.D.

63 Scarola Gabriel Rostese Rodman

64 Vallieri Edoardo Roero Speed Bike

65 Carlin Christophe A.S.D.V.C. Courmayeur M.B.

66 Finelli Gabriele Team Bike Martina Franca C. A.

67 Bruschetti Marco Pol. Com. Ghisalbese A.S.D.

Allievi 1 maschili

1 Renna Edoardo A.S.D. Team Bramati Piemonte

2 Betteo Marco Racing Team Rive Rosse

3 Milesi Nicolas Mtb Parre

4 Cortesi Carlo Polisportiva Quiliano Bike

5 Mattio Pietro Vigor – Cycling Team

6 Tirasso Emanuele Polisportiva Quiliano Bike

7 Cino Alessio Xco Project

8 Ferri Tommaso Gs Olimpia Valdarnese

9 Bassignana Fabio A.S.D. Team Bramati Piemonte

10 Bellani Gabriele Pontida Mtb Team

11 Cericola Alessandro Emilio Rostese Rodman

12 Cancedda Eros Asd Team Bramati

13 Guzzonato Davide Team Alba Orobia Bike Asd

14 Baitella Lorenzo Polisportiva Oltrefersina

15 Vittonatto Andrea A.S.D.V.C. Eporediese

16 Rungger Daniel Rodes Val Badia Raiffeisen

17 Plando Andrea Ucla1991

18 Bolzan Edoardo G.S. Winnerbike

19 Illmer Matthias Asv ÖTzi Bike Team – Radsport

20 Massa Fabio Team Alba Orobia Bike Asd

21 Cerri Simone Uc Costamasnaga Asd

22 Comba Alessio Rostese Rodman

23 Leonardi Gabriele Team Lenzi Bike A.S.D.

24 Ferrari Alessandro Roero Speed Bike

25 Barbagallo Giuseppe Asd Kasmene Bike

26 Uderzo Raffaele Pavan Free Bike Asd

27 Buffa Matteo Team Alba Orobia Bike Asd

28 Villani Fabio Ucla1991

29 Alassio Simone Rusty Biketeam-Baitieri Costruzioni

30 Bassi Alessandro Pavan Free Bike Asd

31 Crocè Nicolò Mattia Asd Team Bramati

32 Romanò Gabriele Pavan Free Bike Asd

33 Della Mea Assi Jam’S Bike Team Buja

34 Volgger Michael Dynamic Bike Team Eppan

35 Algore Dario Asd Scuola Mtb Venaria Reale

36 Dallago Andrea G.S. Alto Adige – Sv Sudtirol

37 Bodnarenko Vadim Team Alba Orobia Bike Asd

38 Carrer Ivan Asd Team Eurobike

39 Panza Jacopo Pontida Mtb Team

40 Granata Filippo Uc Costamasnaga Asd

41 Berto Francesco Bike To Bike

42 Maffeis Matteo Team Bike Rocks

43 Pulecchi Federico Team Bike Rocks

44 Felis Lorenzo Asc Kardaun-Cardano

45 Savoi Michael Lessona Bike Team

46 Sabbadini Daniele Giangis’ Team Free Bike Erbusco

47 Galli Nicolò Uc Costamasnaga Asd

48 Chittofrati Matteo Merida Italia Team

49 Bertulli Riccardo Velo’ Montirone

50 Solaro Mattia A.S.D. Montaldbike 2016

51 Giavarini Filippo Pol. Com. Ghisalbese A.S.D.

52 Trockner Filipp Asc Kardaun-Cardano

53 Vertemati Matteo Team Alba Orobia Bike Asd

54 Soprani Matteo Pedale Fidentino Race Team

55 Fordano Alessio Rusty Biketeam-Baitieri Costruzioni

56 Petruzzi Alessandro Rostese Rodman

57 Vigano’ Thomas Pontida Mtb Team

58 Avogadro Riccardo Pontida Mtb Team

59 Martinoli Valerio Ju Green A.S.D. Gorla Minore

60 Dassisti Riccardo Asd Scuola Mtb Venaria Reale

61 Bonfanti Samuele Asd Mad Wheels

62 Baldo Riccardo Velo Sport Mezzocorona

63 Scarpini Amedeo Scuola Di Ciclismo Il Branco

64 Zipoli Stefano U.C. Cremasca

65 Bianchino Wellington Rusty Biketeam-Baitieri Costruzioni

66 Paganotti Thomas Pol. Com. Ghisalbese A.S.D.

67 Bosio Tommaso Asd Calice Bike

68 Masoli Simone Dotta Junior Bike Team

69 Markart David Asc Kardaun-Cardano

70 Poli Ruben Team Bike Rocks

71 Defilippi Alessio Canavese Mtb

Junior maschili

1 Vittone Andreas Emanuele Velo Club Monte Tamaro)

2 Huez Emanuele Ktm – Protek – Dama)

3 Colombo Andrea Velo Club Monte Tamaro)

4 Laner Jan Bike Team Gais Asv)

5 Spica Emanuele Team Race Mountain)

6 Goria Stefano Magicuneo)

7 Trincheri Lorenzo Ucla1991)

8 Rigano Marco Racing Team Rive Rosse)

9 Negri Andrea Pedale Fidentino Race Team)

10 Iebole Stefano Asd Sixs Boscaro)

11 Cherchi Dario Bici Camogli Golfo Paradiso)

12 Revelchione Matteo Vittoria-Bright Racing Shocks)

13 Capra Manuel G.S. Lagorai Bike)

14 Oberhammer Tobias Ksv – For Fun Cycling Team)

15 Beretta Mattia Ktm – Protek – Dama)

16 Bocchio Vega Emanuele Scott Sumin)

17 Russotto Lorenzo G.S. Lupi Valle D’Aosta)

18 Falco Antonino Nonsolobike)

19 Milesi Luca Pavan Free Bike Asd)

20 Nigra Alessandro Xco Project)

21 Gavardi Luca Scuola Mtb San Paolo D’Argon)

22 Silvani Andrea Asd Rock Bike Team)

23 Lo Monaco Salvatore Team Race Mountain)

24 Pedroni Lorenzo Pol. Com. Ghisalbese A.S.D.)

25 Galli Andrea Team Alba Orobia Bike Asd)

26 Scacciaferro Pietro Xco Project)

27 Tedoldi Daniele Velò Montirone)

28 Miazza Gabriele Racing Team Rive Rosse)

29 Minotti Simone Pavan Free Bike Asd)

30 Berzieri Alessandro Pedale Fidentino Race Team)

31 Ghiso Matteo Ucla1991)

32 Gruner Enrico Lorenzo Asd Rock Bike Team)

33 Latella Filippo Xco Project)

34 Kofler Georg Sunshine Racers Asv Nals)

35 Pighi Gian Guido Lugagnano Off Road)

36 Serpone Federico G.S. Lupi Valle D’Aosta)

37 Auer Hannes A.S.V. St.Lorenzen Rad)

38 Tutzer Peter Asc Kardaun-Cardano)

39 Maccabiani Davide Velò Montirone)

40 La Barbera Andrea Racing Team Rive Rosse)

41 Donzel Denis A.S.D.V.C. Courmayeur M.B.)

42 Bor Alberto Xco Project)

43 Menon Catalin Racing Team Rive Rosse)

44 Brambilla Gabriele Team Alba Orobia Bike Asd)

45 Minguzzi Alessandro Matteo Asd La Fenice Mtb)

46 Savio Riccardo Asd Rock Bike Team)

47 De Luigi Federico Pavan Free Bike Asd)

48 Pedemonte Christian Team Bike O’Clock)

49 Tabaglio Sebastiano Velò Montirone)

50 Ghilardi Cristian Scuola Mtb San Paolo D’Argon)

51 Maccarinelli Davide Velò Montirone)

52 Rosset Davide A.S.D.V.C. Courmayeur M.B.)

53 Martinetti Simone Asd La Fenice Mtb)

54 Auer Simon A.S.V. St.Lorenzen Rad)

55 Parodi Andrea Asd Mtb I Cinghiali)

56 Gallo Mattia Asd Scuola Mtb Venaria Reale)

57 Milani Alessandro Asd Scuola Mtb Venaria Reale)

Junior femminili

1 Pesse Nicole Pila Bike Planet)

2 Graf Julia Maria Asc Kardaun-Cardano)

3 Bertoni Giulia Ucla1991)

4 Tormena Gaia G.S. Lupi Valle D’Aosta)

5 Critelli Patrizia Team Zanolini Bike)

6 Pallhuber Greta A.S.V. St.Lorenzen Rad)

7 Balbo Lucrezia G.S. Lupi Valle D’Aosta)

8 Spiga Elisa Asd La Fenice Mtb)

9 Galante Irene Racing Team Rive Rosse)

10 De Pieri Camilla Bici Camogli Golfo Paradiso)

11 Nitelli Erika Asd Mad Wheels)

12 Leidi Alessia A.S.D.V.C. Courmayeur M.B.)

13 Esposito Rachele Bici Camogli Golfo Paradiso)