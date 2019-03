Cosseria, l’avversaria di Molinaro sarà Cristina Delfino

Cosseria. A Cosseria sarà una donna a sfidare il sindaco uscente Roberto Molinaro. Si tratta di Cristina Delfino, carcarese di nascita ma cosseriese ormai da tempo, 45 anni, sposata con una figlia adolescente.

C’è ancora molto riserbo sulla lista che si chiamerà Progetto Cosseria, ma che sia un gruppo guidato dalle quote rosa sembra ormai certo.

L’avversaria di Molinaro in passato si è molto spesa per la scuola, ed è stata spesso alla guida di battaglie per i diritti dei cittadini, da ultima quella sulla sicurezza in località Rossi, dove anziché un marciapiede che manca ancora oggi è stato installato uno degli autovelox della discordia.