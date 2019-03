Casanova Lerrone. Con la disputa della quinta ed ultima tappa, a Casanova Lerrone, si è concluso il circuito di corsa campestre Csi. Per il quinto anno consecutivo, il successo finale tra le società è andato all’Atletica Ceriale San Giorgio, capace di portare in gara sia la quantità dei propri tesserati schierati al via sia la qualità, con ben nove titoli individuali di campioni interprovinciali.

La seconda posizione è andata all’Atletica Varazze; terza l’Atletica Cairo, quarta l’Atletica Run Finale, quinto il Sassello Atletica, sesta l’Atletica Pigna.

Molto apprezzata l’ultima prova, organizzata a Casanova Lerrone: immersi nel verde e tra gli alberi, gli atleti hanno gareggiato su un percorso impegnativo con salite, curve e repentine discese. Un magnifico ristoro e i numerosi premi offerti dalle aziende locali hanno chiuso la manifestazione che è stata allestita ottimamente della Pro Loco di Casanova Lerrone, con il patrocinio del Comune di Casanova Lerrone, assistiti dall’organizzazione dall’Atletica Ceriale San Giorgio.

Al termine delle cinque prove, i campioni interprovinciali 2019 sono i seguenti:

Esordienti femminili: Giacosa Emma (Atletica Cairo)

Esordienti maschili: Luciano Vladimiro (Atletica Varazze)

Ragazze: Zucchino Asia (Atletica Cairo)

Ragazzi: Bonecchi Leonardo (Atletica Run Finale)

Cadette: Bongiovanni Giada (Atletica Varazze)

Cadetti: Gualdi Francesco (Atletica Varazze)

Allieve: Baldini Giulia (Atletica Ceriale San Giorgio)

Allievi: Reghin Nicolò (Atletica Ceriale San Giorgio)

Juniores femminili: Baccino Sara (Atletica Run Finale Ligure)

Juniores maschili: Olmi Nicholas (Atletica Ceriale San Giorgio)

Seniores femminili: Giordano Martina (Atletica Run Finale Ligure)

Seniores maschili: Pipitone Luca (Atletica Cairo)

Amatori A femminili: Ghione Valentina (Atletica Ceriale San Giorgio)

Amatori A maschili: Barbieri Tiziano (Atletica Ceriale San Giorgio)

Amatori B femminili: Barbieri Sabrina (Atletica Ceriale San Giorgio)

Amatori B maschili: Ansaldo Davide (Atletica Cairo)

Veterani: Brignone Mauro (Atletica Ceriale San Giorgio)

Superveterane: Lino Natalina (Atletica Ceriale San Giorgio)

Superveterani: Ziliani Anastasio (Atletica Ceriale San Giorgio)

Tornando alla sola tappa di Casanova Lerrone, sono stati 113 i partecipanti. Vediamo, categoria per categoria, le classifiche di giornata.

Cuccioli B maschili: 1° Pietro Bollorino (Finale), 2° Flavio Dalmasso (Albenga), 3° Edoardo Rossello (Finale), 4° Gabriele Grenna (Ceriale)

Cuccioli B femminili: 1ª Vittoria Aurame (Ceriale), 2ª Sofia Ouhraichoui (Ceriale), 3ª Aurora Di Certo (Ceriale), 4ª Sara Kacemi (Ceriale), 5ª Gaia Rubino (Albenga)

Cuccioli A maschili: 1° Sebastiano Citterio (Ceriale), 2° Bruno Luchitta (Albenga), 3° Gabriele Marchiano (Ceriale), 4° Edoardo Luciano (Varazze), 5° Daniele Barbera (Ceriale), 6° Filippo Trosso (Ceriale)

Cuccioli A femminili: 1ª Adelaide Bianco (Finale), 2ª Lucia Restuccia (Ceriale), 3ª Marian Saadallah (Ceriale)

Esordienti maschili: 1° Gabriele Ferrara (Ceriale), 2° Giulio Di Maria (Ceriale), 3° Mruan Aitoulhyan (Ceriale), 4° Giulio Barbieri (Ceriale), 5° Andrea Biale (Varazze), 6° Leonardo Rubino (Albenga), 7° Emanuele Luchitta (Albenga), 8° Sergio Carboncino (Varazze)

Esordienti femminili: 1ª Emma Giacosa (Cairo), 2ª Giorgia Bongiovanni (Varazze), 3ª Giulia Ottonello (Varazze), 4ª Viola Bancalari (Ceriale), 5ª Greta Aschero (Ceriale)

Ragazzi: 1° Leonardo Bonechi (Finale), 2° Nicolò Parodi (Ceriale), 3° Gabriele Quattropani (Ceriale), 4° Nicolò Gallizia (Ceriale), 5° Jules Romano (Ceriale), 6° Agostino Parodi (Ceriale), 7° Andrea Rubatti (Finale), 8° Alessandro Pasqualin (Finale), 9° Carlo Randone (Ceriale), 10° Gioele Bertola (Cairo), 11° Lorenzo Moretti (Cairo), 12° Lorenzo Luchitta (Albenga)

Ragazze: 1ª Asia Zucchino (Cairo), 2ª Irene Oggiano (Varazze), 3ª Eleonora Boeri (Ceriale), 4ª Emma Baradel (Ceriale), 5ª Matilda Citterio (Ceriale), 6ª Maya Rosso (Ceriale), 7ª Lara Zaccone (Ceriale), 8ª Gaia Cerruti (Varazze)

Cadetti: 1° Francesco Gualdi (Varazze), 2° Alessio Ferrara (Cairo), 3° Davide Boeri (Finale), 4° Daniele Piccardi (Ceriale), 5° Nicola Carboncino (Ceriale), 6° Matteo Mazzucco (Finale)

Cadette: 1ª Giada Bongiovanni (Varazze), 2ª Carola Silvia Viglietti (Ceriale), 3ª Serena Beviacqua (Ceriale), 4ª Sara Buffa (Varazze), 5ª Veronica Parodi (Varazze), 6ª Anastasia Moreno (Finale)

Allievi: 1° Nicolò Reghin (Ceriale), 2° Alessio Zunino (Arcobaleno), 3° Jean Marc Romano (Ceriale)

Allieve: 1ª Giulia Baldini (Ceriale), 2ª Elisa Braggio (Ceriale), 3ª Chiara Billeci (Finale)

Junior maschili: 1° Nicholas Olmi (Ceriale)

Junior femminili: 1ª Sara Baccino (Finale)

Senior maschili: 1° Carlo Beltrame (Cairo), 2° Samir Aitoulhyan (Ceriale), 3° Federico Luigi Ballocco (Cairo), 4° Luca Pipitone (Cairo), 5° Andrea Viano (Cairo)

Senior femminili: 1ª Martina Giordano (Finale)

Amatori A maschili: 1° Mauro Faccio (Varazze), 2° Tiziano Barbieri (Ceriale)

Amatori A femminili: 1ª Stefania Russo (Ceriale), 2ª Adina Navradi (Ceriale), 3ª Valentina Ghione (Ceriale), 4ª Paola Ortale (Ceriale), 5ª Monica Castiglioni (Ceriale)

Amatori B maschili: 1° Davide Ansaldo (Cairo), 2° Andrea Verna (Ceriale), 3° Achille Faranda (Sassello), 4° Claudio Siccardi (Finale), 5° Domenico Boeri (Ceriale), 6° Ermanno Giordano (libero), 7° Fabrizio Biale (Varazze), 8° Alessandro Braggio (Ceriale), 9° Massimiliano Cantarelli (Brancaleone)

Amatori B femminili: 1ª Loredana Fausone (Brancaleone), 2ª Silvia Ferraro (Cairo), 3ª Sabrina Barbieri (Ceriale), 4ª Barbara Meinero (Cairo), 5ª Cristina Giacosa (Cairo), 6ª Jacqueline Visconti (Ceriale), 7ª Cinzia Cassiano (Ceriale), 8ª Moira Molina (Ceriale), 9ª Gabriella Rivaro (Ceriale), 10ª Raffaella Mo (Ceriale), 11ª Nives Biancheri (Ceriale), 12ª Valeria Bassafontana (Varazze), 13ª Ilaria Colombo (Ceriale)

Veterani: 1° Cirino Bacconi (Finale), 2° Marco Launo (Cairo), 3° Paolo Rossi (Finale)

Superveterani: 1° Anastasio Ziliani (Ceriale), 2° Ennio Tarquini (Ceriale), 3° Riccardo Bilotti (Ceriale)

Superveterane: 1ª Natalina Lino (Ceriale)

Il prossimo appuntamento con il cross è per domenica 31 marzo ad Albisola Superiore, con i campionati provinciali Fidal di tutte le categorie.