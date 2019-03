Coppia di fidanzati in vacanza da Torino incrocia i rispettivi ex partner ad Alassio: scatta la rissa

Alassio. Pomeriggio di fuoco, sia in termini di “passione” che di scontro fisico, ad Alassio. Una coppia di fidanzati, infatti, si è recata in Riviera da Torino per concedersi un weekend di relax, ma un incontro fortuito, e quantomai inaspettato, ha stravolto completamente le cose.

Fidanzato e fidanzata si trovano nei pressi del ristorante El Galeon, quando all’improvviso hanno incrociato i rispettivi ex partner. Ne è nata una discussione, che ben presto si è accesa, fino a sfociare in rissa, condita da schiaffi, calci e pugni. Alcuni testimoni, che hanno assistito alla scena, hanno allertato i soccorsi.

Sul posto il personale sanitario, che ha medicato i contendenti, la polizia di stato, che si è occupata della ricostruzione dell’accaduto, e i carabinieri di Alassio. Fortunatamente, nonostante il grande trambusto, nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi.