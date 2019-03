Coppa Liguria 1^Categoria, Pontelungo-Campese: la cronaca diretta

Albenga. Semifinale d’andata della Coppa Liguria di Prima Categoria, il Pontelungo riceve la Campese. Fischio d’inizio al “Massabò” di Leca, ore 20.30. Ritorno previsto il 20 marzo. Chi passerà affronterà in finale la vincente fra Anpi Casassa e Caperanese.

Tabellino:

Pontelungo-Campese 2-0 (15′ Caneva, 23′ Mercandelli)

Pontelungo: Ferrari Mirko, Ferrari Michael, Montina (61′ Ancona), Sesia, Alizeri (70′ Greco), Canetto, Caneva, Enrico, Mercandelli, Dushi, Andreis.

A disp.: Zanut, Ancona, Paradisi, Tesoro, Greco, Bogliolo, Tucci, Badoino, Interguglielmi

Campese: Chiriaco, Pirlo, Oliveri, Fonseca, Caviglia G., Marchelli R., Merlo (75′ Olivieri), Marchelli Diego, Pili, Criscuolo, Macciò Mirko

A disp.: Lipartiti, Oliveri, Di Matteo, Marmorea, Tall.

Arbitro: Puddu (Genova)

Note: Serata tersa, campo in terra battuta, privo di tribune. Ammoniti: M. Ferrari, Sesia, Tucci (P), G. Caviglia (C). Angoli 1-5. Spettatori 30 circa.

Cronaca diretta:

5′ Campese in avanti. Due cross insidiosi, M. Ferrari non esce, la difesa del Pontelungo in entrambe le circostanze si rifugia in corner.

11′ Dushi, sinistro alto.

15′ Gol Pontelungo! Andreis imbecca Caneva. L’attaccante ingauno resta freddo e segna a tu per tu con Chiriaco. 1-0.

23′ Gol Pontelungo! Mercandelli approfitta di una disattenzione della retroguardia avversaria e si icunea verso l’area, salta quindi il portiere e deposita in rete. I giocatori della Campese protestano per un presunto fallo.

25′ Rigore Campese. L’estremo difensore M. Ferrari atterra fallosamente Pili, venendo inoltre ammonito.

26′ Parato! M. Ferrari si distende basso alla propria sinistra, intercettando il rigore calciato da Criscuolo.

29′ Andreis, destro a lato.

Dopo un inizio frizzante la seconda parte della prima frazione vive un momento di stasi.

45′ Un minuto di recupero.

45’+1 Fine primo tempo: Pontelungo-Campese 2-0.

46′ Inizio secondo tempo.

49′ Alizeri si porta in avanscoperta e serve Andreis sulla destra. Tiro cross insidioso che per poco non sorprende il portiere.

52′ Ancora Andreis. Destro dal limite, Chiriaco o respinge. Sulla ribattuta Caneva segna, ma l’arbitro annulla per posizione di fuorigioco.

57′ Giallo a Sesia.

58′ Ammonito G. Caviglia.

61′ Doppio cambio nelle file del Pontelungo. Escono Montina e Mercandelli, entrano rispettivamente Ancona e Badoino.

70′ Una sostituzione per parte. Per il Pontelungo esce Alizeri ed entra Greco. Nella Campese fuori Pili, dentro Tall.

70′ Ammonito Tucci.

71′ Quarto cambio Pontelungo. Esce Caneva, entra Tesoro.

74′ Tesoro dalla distanza, fuori bersaglio.

75′ Secondo cambio ospiti. Fuori Merlo, dentro Olivieri.

79′ Proteste Campese per un tocco di mano in area di Enrico.

84′ Quinto e ultimo cambio nei locali. Esce Andreis, entra Paradisi.